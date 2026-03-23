Хватит кормить аптеки: ваша поясница разваливается не от грыж, а именно от этого

Многие годами лечат спину массажами и уколами, даже не подозревая, что настоящая причина боли – в их привычке всегда быть удобными.



Знакомая картина: вы обошли всех врачей, сделали кучу МРТ, выпили гору таблеток и честно отходили на десять сеансов массажа. Но боль возвращается снова и снова. Невролог разводит руками и говорит, что критических проблем нет. В такие моменты стоит копнуть глубже, чем видит любой сканер. Наше тело и психика — это единое целое. Если голова запрещает себе чувствовать, за нее начинает "говорить" тело.

Психосоматолог Елена Вершинина объясняет: связь между подавленным гневом и болями в пояснице — это не фантастика, а медицинский факт. Если вы привыкли "держать лицо" и проглатывать обиды, чтобы никого не задеть, ваша спина платит за это вашим же здоровьем.

Когда мы злимся, включается древний инстинкт. Мышцы напрягаются, сердце колотится — организм готовится к защите или нападению. Но в вежливом обществе мы просто говорим себе: "некрасиво так себя вести" или "надо потерпеть". Но злость никуда не уходит. Она буквально застревает в мышцах в виде хронического зажима, который копится месяцами и годами.

В психосоматике поясница — это про опору и контроль. Именно сюда мы "складываем" всю ответственность за других, долги и страх не справиться с делами. Когда человек живет в вечном режиме "я должен", его поясница находится в постоянном напряжении. Тело хочет высказаться и защитить границы, но внутренний запрет заставляет стоять смирно. В итоге спина оказывается в капкане между импульсом и запретом.

Сама по себе злость — не враг. Это нормальная реакция, которая сообщает: ваши границы нарушены. Опасно именно ее подавление. Те, кто считает себя "спокойными как танк", часто мучаются от самых диких болей. Тело просто кричит о том, о чем вы молчите годами.

Что делать? Одного массажа тут мало. Нужно работать на двух фронтах. Телу помогут плавание или обычная растяжка, чтобы снять физические зажимы. Но куда важнее научиться замечать свой гнев раньше, чем он "ударит" по позвоночнику. Попробуйте честно сказать: "мне это не подходит" или "я не согласен". Это не значит хамить, это значит защищать свое пространство.

Перестаньте искать спасение только в таблетках. Спросите себя: "что я так и не решился высказать?". Иногда, чтобы спина наконец перестала болеть, нужно просто разрешить себе чувствовать. Ваше тело ждет от вас только одного — честности. И когда это разрешение появляется, застарелая боль в пояснице наконец уходит.