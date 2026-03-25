Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу

Певица Юта отмечает серьезную дату — 25 лет в творчестве. За это время на ее песнях выросло целое поколение, а сама она из молодой студентки превратилась в заслуженную артистку. В честь юбилея певица готовит грандиозное шоу в Кремле. Это будет не просто концерт, а выступление с огромным симфоническим оркестром и легендарным ансамблем имени Александрова. Артистка обещает только живой звук и настоящие эмоции.

Но подготовка к концерту — не единственное, чем сейчас занята звезда. На днях она удивила всех, появившись на подиуме Московской недели моды. Юта призналась, что это была ее давняя мечта. В детстве почти каждая девочка представляет себя манекенщицей, и певица не стала исключением. Шанс представился благодаря дружбе с дизайнером Анастасией Кучуговой. Именно она создает все сценические костюмы, в которых Юта выйдет на сцену Кремля.

Артистка подошла к делу серьезно. Она изучала видео с показов, анализировала движения профессиональных моделей. Точно так же когда-то она сама училась кататься на коньках — просто смотрела чемпионаты по телевизору и повторяла движения. Выход на публику в новом качестве принес ей массу удовольствия и помог удовлетворить старые амбиции. Конечно, после показа пошли вопросы о том, не хочет ли она навсегда уйти в модельный бизнес. Юта ответила, что музыка остается ее главным делом и призванием. Но при этом она оставила лазейку для будущих дефиле.

"Если предложит – отказать не смогу", – призналась певица, рассказывая о сотрудничестве с дизайнером.

Несмотря на огромный сценический опыт, Юта до сих пор волнуется, когда в зале сидят ее дети. У нее их трое, все уже подростки. Певица признается, что ей бывает сложно "отключить маму" во время выступления. Вместо того чтобы полностью уйти в творчество, она начинает переживать: не дует ли детям в зале и не слишком ли громко звучит музыка. Это вечная борьба материнского инстинкта и образа сильной артистки.

Также Юта затронула тему искусственного интеллекта. Сейчас многие авторы пытаются сэкономить и пишут музыку с помощью программ. К певице часто обращаются с просьбой "оживить" такие треки, потому что результат звучит сухо и плоско. Но Юта на такие запросы отвечает твердым отказом. Она считает, что никакая машина не сможет заменить человеческую душу и искренность. Чтобы песня стала хитом и достучалась до сердец, в нее нужно вложить частичку себя. Сейчас, перешагнув 25-летний рубеж, Юта чувствует себя по-настоящему счастливым человеком, готовым делиться своей энергией со слушателями.