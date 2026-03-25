На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

Лента новостей

Среда 25 марта

15:35"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей

"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей
60

Здоровье 76-летней Примадонны на Кипре резко пошатнулось, и теперь ее окружение всерьез опасается, что зарубежная медицина окажется бессильна.

Алла Пугачева в последнее время все чаще дает поводы для тревоги. После переезда из Израиля на Кипр певицу заметили на прогулке в Лимасоле с тростью в руках. Кадры быстро разлетелись по сети: артистка выглядит сильно похудевшей, а ее походка кажется тяжелой. Знакомые Аллы Борисовны делятся, что местный климат и уровень врачей на острове не подходят для ее сложного набора диагнозов.

Слухи о том, что в Израиле певица сделала очередную пластику лица, только добавляют масла в огонь. На свежих фото заметно, что скулы стали неестественно острыми, а кожа на лбу натянута до предела. Проблема в том, что любая подобная операция требует анестезии, которая для Пугачевой — огромный риск. Еще семнадцать лет назад московские кардиологи строго запретили ей любые эстетические вмешательства. Тогда она сама честно говорила журналистам, что из-за проблем с сердцем, диабета и курения врачи не пошли на риск и отказали ей в коррекции лица.

Но, судя по всему, предупреждения были проигнорированы. Эксперты еще двенадцать лет назад буквально обзванивали всех пластических хирургов, чтобы те не брали артистку на операционный стол.

"С такими проблемами с сердцем ей противопоказан наркоз, она просто может не пережить очередное вмешательство", – предупреждали врачи.

За плечами у Аллы три серьезные операции и установка нескольких стентов. Последний раз Кристина Орбакайте вызывала маме врача из Лондона пять лет назад, когда у певицы случился очередной сердечный приступ.

Наследственность у Аллы Борисовны тяжелая. Ее родители и младший брат ушли из жизни рано — в районе шестидесяти лет — из-за обширных инфарктов. При этом бросить курить певица так и не смогла. На Кипре ее постоянно видят с пачкой сигарет, хотя никотин для ее изношенных сосудов — это яд. Сейчас к сердечным проблемам добавился мучительный артроз, из-за которого каждый шаг дается с трудом.

На Кипре просто нет специалистов такого уровня, как в России, способных поддерживать работу слабого сердца при таких нагрузках. В Израиле, где есть знакомые клиники, сейчас небезопасно. Похоже, Примадонне скоро придется лететь за помощью на родину. Только в Москве остались врачи, которые знают ее историю болезни до мельчайших деталей и могут спасти ситуацию. Без профессиональной поддержки русских медиков состояние артистки может стать критическим.

Шоу-бизнес в Telegram

25 марта 2026, 15:35
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали

Одинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре
Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени

В лечении самой загадочной головной боли произошел настоящий прорыв, о котором многие пациенты еще даже не слышали. Доктор Мясников рассказал о переменах, которые перевернули мир медицины.

Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала

Поклонники певицы не ожидали, что после слез и слов любви к публике артистка проявит такое холодное равнодушие к человеку в беде. У Ларисы Долиной сейчас полоса неудач.

Делали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае

Вскрытая капсула или поделенная таблетка могут превратить лекарство из лечения в серьезную проблему. Многие из нас привыкли экономить или просто делать так, "как удобнее".

Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле

Многие годами ходят по врачам и сдают бесконечные анализы, но так и не находят реальную причину своего дискомфорта. Знакомое чувство: в горле словно застрял комок, глотать неудобно, а дыхание сбивается.

Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год

Оказывается, обычный утренний туман и горсть семечек на подоконнике могут стать началом самой белой полосы в вашей жизни. 25 марта в народном календаре — день Феофана Прорульника.

Выбор читателей

24/03ВтрСтарые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее 24/03ВтрПугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 23/03ПндОдинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре 24/03Втр"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде 24/03ВтрЛиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек" 24/03ВтрДиеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы