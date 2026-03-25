"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей

Здоровье 76-летней Примадонны на Кипре резко пошатнулось, и теперь ее окружение всерьез опасается, что зарубежная медицина окажется бессильна.

Алла Пугачева в последнее время все чаще дает поводы для тревоги. После переезда из Израиля на Кипр певицу заметили на прогулке в Лимасоле с тростью в руках. Кадры быстро разлетелись по сети: артистка выглядит сильно похудевшей, а ее походка кажется тяжелой. Знакомые Аллы Борисовны делятся, что местный климат и уровень врачей на острове не подходят для ее сложного набора диагнозов.

Слухи о том, что в Израиле певица сделала очередную пластику лица, только добавляют масла в огонь. На свежих фото заметно, что скулы стали неестественно острыми, а кожа на лбу натянута до предела. Проблема в том, что любая подобная операция требует анестезии, которая для Пугачевой — огромный риск. Еще семнадцать лет назад московские кардиологи строго запретили ей любые эстетические вмешательства. Тогда она сама честно говорила журналистам, что из-за проблем с сердцем, диабета и курения врачи не пошли на риск и отказали ей в коррекции лица.

Но, судя по всему, предупреждения были проигнорированы. Эксперты еще двенадцать лет назад буквально обзванивали всех пластических хирургов, чтобы те не брали артистку на операционный стол.

"С такими проблемами с сердцем ей противопоказан наркоз, она просто может не пережить очередное вмешательство", – предупреждали врачи.

За плечами у Аллы три серьезные операции и установка нескольких стентов. Последний раз Кристина Орбакайте вызывала маме врача из Лондона пять лет назад, когда у певицы случился очередной сердечный приступ.



Наследственность у Аллы Борисовны тяжелая. Ее родители и младший брат ушли из жизни рано — в районе шестидесяти лет — из-за обширных инфарктов. При этом бросить курить певица так и не смогла. На Кипре ее постоянно видят с пачкой сигарет, хотя никотин для ее изношенных сосудов — это яд. Сейчас к сердечным проблемам добавился мучительный артроз, из-за которого каждый шаг дается с трудом.

На Кипре просто нет специалистов такого уровня, как в России, способных поддерживать работу слабого сердца при таких нагрузках. В Израиле, где есть знакомые клиники, сейчас небезопасно. Похоже, Примадонне скоро придется лететь за помощью на родину. Только в Москве остались врачи, которые знают ее историю болезни до мельчайших деталей и могут спасти ситуацию. Без профессиональной поддержки русских медиков состояние артистки может стать критическим.