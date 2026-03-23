Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

В Москве начали строить дома по технологиям, которые раньше казались фантастикой из кино про будущее.

Каждый год в столице сдают миллионы квадратов жилья. К этому добавьте новые школы, поликлиники и бесконечные километры дорог с эстакадами. Чтобы все это строилось быстро и не по цене крыла самолета, нужны новые подходы. Самое интересное, что многие решения придумывают наши же ребята — участники Московского инновационного кластера и выпускники программ вроде "Академии инноваторов", рассказал Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере MAX.

Взять хотя бы компанию "Вирсайн Инновации". Они придумали, как управлять огромными башенными кранами дистанционно. Теперь крановщику не надо каждое утро тратить силы на подъем в кабину и сидеть там до вечера. Он работает на земле, в нормальном кресле, перед большими экранами. Один человек может рулить сразу несколькими машинами. Это не только удобно, но и на 70% снижает риск опасных ситуаций. Сейчас технологию проверяют на стройке нового корпуса Склифа.

Другой пример — компания "РусАпс". Они предлагают собирать дома как конструктор. Сделали набор типовых элементов: стены, перекрытия, лестницы. Все это стыкуется без сварки и заливки бетона прямо на месте. Здания до 12 этажей растут буквально на глазах. Первую партию деталей уже выпустили, так что скоро в городе появится первый такой "дом из коробки".

Проверку качества тоже доверили технике. Специалисты из "РАЙГРАС" создали мобильный сканер "Л-Скан Нано". Это гаджет весом меньше килограмма, который заменяет целую бригаду замерщиков. Он "видит" стройку, создает цифровую копию и сам сравнивает ее с проектом. Если где-то есть ошибка или отклонение, искусственный интеллект это сразу заметит. Ошибок из-за человеческого фактора становится меньше, а документы готовятся в 5–10 раз быстрее. Причем сканеру не нужны GPS или специальные метки, он работает полностью автономно.

А чтобы здания служили дольше, в "ТСМ Групп" разработали защитное покрытие. На вид как краска, но внутри — керамические микросферы. Оно защищает стены от огня, плесени и даже промерзания. Для плотной застройки Москвы это спасение. Этим составом уже покрыли стадион "Лужники" и многие исторические здания в центре. Теперь московскую разработку заказывают даже в Китае и Венгрии.

Здорово, когда технологии — это не просто красивые слова, а реальная польза, которую можно увидеть на соседней улице. Благодаря таким проектам город строится быстрее, а дома служат дольше.