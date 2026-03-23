Пользователей сервиса "Мосбилет" приглашают на встречу с космонавтом

Постановка "Космос" уже успела заявить о себе, став лауреатом премии "Хрустальная Турандот" как лучший спектакль.



В преддверии Дня космонавтики, 9 апреля, в Московском драматическом театре имени Пушкина случится событие, которое точно привлечет внимание. В портретном фойе пройдет встреча с Александром Волковым. Это человек-легенда, Герой Советского Союза, который провел в космосе почти 400 суток и дважды выходил за пределы корабля в открытую бездну. Повод для встречи весомый — показ спектакля "Космос" режиссера Игоря Теплова.

Александр Волков знаменит не только своими личными полетами. Он стал главой первой в мире космической династии. Его сын Сергей пошел по стопам отца, тоже стал космонавтом и получил звание Героя России. Увидеть такого человека вживую — редкая удача. Во время встречи случится и красивый творческий жест: художник Филипп Трушин вручит космонавту его скульптурный портрет.

Сам спектакль "Космос" — это история, которая трогает за живое. Главную роль исполняет Виктория Исакова. Ее героиня Татьяна живет в тихой провинции, работает учительницей английского и каждый день ходит по одному и тому же маршруту: дом — школа — дом. Серые будни прерывает новость, которая ставит все с ног на голову. В город приезжает знаменитый летчик, который когда-то был одноклассником Татьяны и ее первой большой любовью. Свидание с легендой в центре Москвы: зачем знаменитый космонавт идет в театр? В самой пьесе это становится для героини последним шансом на чудо. Она надеется, что старая привязанность поможет ей вырваться из скучной реальности, и ее сердце начинает биться быстрее.

На сцене вместе с Исаковой играют Антон Гращенков, Ирина Бякова и другие актеры. Над атмосферой работала большая команда: от художников по свету до режиссеров по пластике. Музыку к спектаклю написал Олег Греков. Получилось глубокое и очень человечное высказывание о том, как прошлое встречается с настоящим.

Поход в театр 9 апреля — отличный шанс прикоснуться к истории и увидеть настоящую легенду своими глазами.