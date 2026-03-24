Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит

Вечерней гигиеной часто пренебрегают из-за усталости или лени.



Многие чистят зубы только по утрам, чтобы освежить дыхание перед выходом из дома. Но врачи предупреждают: такая привычка медленно разрушает вашу челюсть.

После каждой еды на зубах появляется тонкая пленка — пелликула. С одной стороны, она защищает эмаль, но с другой — работает как липкий слой для микробов. К этой пленке бактерии приклеиваются моментально. Так начинает расти бактериальный налет.

Самая большая проблема в том, что у микробов появляется целые сутки на спокойное размножение. За это время они успевают выделить огромное количество кислоты. Она буквально растворяет вашу эмаль и открывает дорогу кариесу.

Если чистить зубы редко, налет становится очень плотным. Его уже не берет обычная щетка. Со временем зубы неизбежно желтеют, появляется стойкий неприятный запах, а десны начинают воспаляться и болеть.

Для детей такая халатность еще страшнее. У них эмаль гораздо тоньше, чем у взрослых. Если ребенок пропускает чистку зубов, кариес может съесть весь зубной ряд всего за несколько месяцев. Лечение обойдется родителям в огромную сумму.

Стоматологи говорят, что два раза в день — это обязательный минимум. Но есть и другие правила:

используйте пасту с фтором (для взрослых ищите пометку 1450 ppm);

купите зубную нить, ершики или ирригатор, потому что щетка не вычищает грязь между зубами;

ходите на осмотр раз в полгода, чтобы поймать проблему в самом начале.

Лучше потратить три минуты вечером, чем потом сидеть в кресле хирурга и отдавать последние деньги за протезы.