Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы

Этой весной у Анны Семенович много поводов для радости: новая песня, клип и полное согласие с собой. Певица выглядит заметно постройневшей, и многие сразу заподозрили жесткие ограничения в еде. Но все оказалось гораздо серьезнее и интереснее. Анна призналась, что долгие годы воевала со своим телом, сидела на изнурительных диетах, постоянно срывалась и злилась на себя. Вес уходил, но неизбежно возвращался, а самочувствие только ухудшалось.

Все изменилось два года назад, когда артистка решила перестать гадать и пошла к врачу. Результаты анализов расставили все по местам. Выяснилось, что у Анны инсулинорезистентность — это состояние, при котором организм просто блокирует сброс веса, как бы мало вы ни ели.

"Иногда причина лишнего веса кроется вовсе не в лени или переедании, а в сбое организма, о котором вы даже не подозреваете", — говорит теперь певица.

Доктор назначил ей отечественный препарат, который устранил первопричину, и лишние килограммы начали уходить сами собой, без мучений и голодовок.

Но физическое здоровье — это только половина успеха. Семенович уверена, что счастье нужно тренировать так же, как и мышцы. Свое детство она называет "жизнью без детства": подьем в шесть утра, автобус, метро, каток, потом школа и снова тренировка. Такой режим закалил характер, но научил жить в вечной гонке. В Америке, куда она уехала тренироваться в 90-е, условия были еще суровее — крохотная комнатка в панельном доме, куда можно было зайти только бочком, и вечная нехватка денег.

Благодаря психологии Анна осознала, что всю жизнь пыталась кому-то доказать, какая она хорошая. Теперь она учится просто жить в свое удовольствие. Больше никаких попыток командовать мужчинами — в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером она стала мягче и послушнее. Анна поняла, что сила женщины — в мудрости и умении дарить нежность, а не в "железном стержне".