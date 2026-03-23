Ничего не грузит, все бесит: почему перебои с интернетом переживаются как личная катастрофа.

Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Психолог – о том, почему нас так бесят перемены, и как не сойти с ума.

Стоит привычному сервису зависнуть, любимому ресурсу исчезнуть или чему-то знакомому внезапно перестать работать, и внутри моментально поднимается раздражение. А у кого-то и тревога.

Казалось бы, ну что такого. Просто что-то изменилось. Но психика реагирует так, будто у нас не приложение легло, а мир пошатнулся.

И если честно, это знакомо почти всем.

Потому что дело не только в бытовом неудобстве. Когда ломается привычный порядок, мы теряем не кнопку, не сайт и не функцию. Мы на секунду теряем ощущение контроля. А вот это уже нервирует по-настоящему.

Почему нас так триггерят даже мелкие перемены?

Люди любят говорить, что готовы ко всему новому. Что они гибкие, современные и вообще быстро адаптируются.

На словах да.

На деле большинству из нас хочется, чтобы все работало как вчера. Желательно без сюрпризов, сбоев и внезапных новостей. Потому что предсказуемость успокаивает. А все непонятное напрягает.

Даже мелочь может выбить из колеи сильнее, чем кажется. Не потому, что мы слабые. А потому, что психика очень ценит стабильность. И начинает нервничать, когда привычная картина трещит хотя бы по швам.

Почему раздражение быстро превращается в тревогу?

Сначала человек злится. Потом начинает прокручивать в голове последствия. Потом мысленно достраивает сценарий, в котором дальше все только хуже.

И вот уже обычная ситуация превращается в личную драму.

Психика вообще любит дорисовывать. Особенно когда информации мало, а неопределенности много. Поэтому мы часто страдаем не только от самой ситуации, но и от собственного внутреннего сериала с рабочим названием «Все пропало».

Самое неприятное, что этот сериал запускается автоматически.

Есть и хорошая новость: психика умеет нас спасать

Даже когда кажется, что все бесит, валится и раздражает, внутри у человека все равно есть механизмы адаптации.

Мы умеем привыкать. Умеем собираться. Умеем искать обходные пути. Умеем, в конце концов, жить дальше даже после тех перемен, которые сначала казались катастрофой.

Просто в моменте это почти никогда не ощущается как сила. Скорее как растерянность, злость и желание, чтобы все срочно вернули как было.

Но возвращают редко. Поэтому приходится осваивать другое искусство: не разваливаться в процессе перемен.

Самая опасная ловушка

Обычно люди выбирают один из двух бесполезных сценариев.

Первый: делать вид, что ничего не происходит.

Второй: драматизировать так, будто это начало конца.

Оба варианта бьют по нервной системе.

В первом случае человек зажимает чувства и копит напряжение. Во втором сам себя раскручивает до полного бессилия.

Гораздо полезнее признать простую вещь: да, меня это выбило. Да, мне неприятно. Да, я не в восторге. Но что я могу сделать прямо сейчас?

Вот с этого вопроса и начинается возвращение к себе.

Что действительно помогает, когда все бесит?

Есть запасной выход. Почти всегда

Когда что-то ломается, исчезает или становится недоступным, первая реакция обычно звучит так: «Ну все».

Хотя чаще всего это не «все», а просто «по-другому».

Да, придется искать замену. Да, возможно, не такую удобную. Да, это раздражает. Но в большинстве случаев проблема не в том, что выхода нет, а в том, что мы не хотим выход искать. Потому что старый путь был привычнее.

Действие лечит лучше паники

Пока человек только думает, тревога обычно растет. Как только начинает что-то делать, напряжение чуть снижается.

Даже одно простое действие уже помогает. Проверить варианты. Написать. Позвонить. Настроить. Переключиться. Составить план.

Это не магия. Это способ вернуть себе ощущение влияния.

А влияние успокаивает.

Мы уже проходили через подобное. Если честно посмотреть назад, почти каждый найдет в своей жизни вещи, к которым когда-то было сложно привыкнуть. Но потом привык.

Новые правила. Новые форматы. Новые условия. Новые ограничения. Новая реальность, которая сначала бесила, а потом становилась просто фоном.

Это не призыв терпеть все на свете. Это напоминание: у вашей психики уже есть опыт адаптации. И он больше, чем вам сейчас кажется.

Ирония тоже спасает

Когда человек сохраняет способность иронизировать, это хороший признак.

Не потому, что надо все обесценить и сделать вид, будто ничего не происходит. А потому, что юмор помогает снизить внутренний перегрев.

Иногда одна точная шутка возвращает больше воздуха, чем десять серьезных разговоров о стабильности и внутреннем ресурсе.

Если вы еще можете сказать: «Ну прекрасно, именно этого мне сегодня и не хватало», значит, запас прочности пока на месте.

Главное, о чем стоит помнить!

Перемены редко бывают удобными. Почти никогда не случаются вовремя. И обычно не спрашивают, готовы ли мы к ним морально.

Но устойчивость это не железные нервы и не полное отсутствие страха.

Устойчивость это когда вас трясет, бесит, раздражает, но вы все равно шаг за шагом возвращаете себе опору.

Не сразу. Не идеально. Но возвращаете.

А это уже очень много.

23 марта 2026, 16:57
Фото: pch.vector / freepik.com

