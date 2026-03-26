На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Четверг 26 марта

Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака
Странные события в небе над Израилем заставили людей вспомнить древние пророчества и готовиться к худшему.

Во вторник небо над Тель-Авивом буквально скрылось за огромным черным облаком. Тысячи ворон кружили над городом, облепляя крыши небоскребов и культовых башен. Видео с этим жутким зрелищем мгновенно разлетелись по сети, и пользователи тут же заговорили об Апокалипсисе. В комментариях под роликами люди пишут, что птицы никогда не ведут себя так без серьезной причины.

Странные события в небе над Израилем заставили людей вспомнить древние пророчества и готовиться к худшему. Многие связали это с Ираном. Напряжение в отношениях между странами сейчас зашкаливает, и стаи черных птиц выглядят как прямой предвестник беды. Набожные граждане даже начали цитировать Библию. В Откровении описывается ангел, который призывает птиц собраться на "великую вечерю Божью" перед финальной битвой. Глядя на живое черное море над головой, трудно было не искать в этом скрытый мистический смысл. Но на деле все гораздо прозаичнее.

Ученые-орнитологи поспешили успокоить народ. По их словам, никакой сверхъестественной силы в поведении ворон нет. Это обычная сезонная миграция. Израиль — это один из самых загруженных птичьих маршрутов на планете. Ежегодно весной через страну пролетает около 500 миллионов пернатых. Серые вороны как раз в это время ищут места для гнезд и часто сбиваются в огромные стаи именно в городах. Птиц привлекают высотки и тепло, которое исходит от зданий.

Хотя специалисты настаивают на научном обьяснении, людей все равно пугает масштаб события. В Древнем Риме, например, были специальные жрецы — авгуры. Они внимательно следили за небом и толковали полет птиц как волю богов. По крикам ворон тогда решали, стоит ли начинать войну или выбирать нового лидера. Видимо, древние страхи до сих пор сидят в людях очень глубоко. Огромные скопления птиц всегда считались зловещим предупреждением перед крупными потрясениями.

Несмотря на доводы науки, стая над городом оставила тяжелый осадок. Когда в мире неспокойно, любой шорох в небе кажется знаком. Но пока ученые просят сохранять спокойствие. Природа живет по своим законам, даже если нам очень хочется увидеть в этом послание свыше. Важно верить фактам, а не панике из соцсетей. В конце концов, вороны прилетают каждый год, просто в этот раз их оказалось слишком много в одном месте.

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2026, 12:12
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы
Народную артистку не спас даже пешеходный переход. Татьяна Васильева снова оказалась в центре тревожных новостей, но на этот раз не из-за новых ролей или скандальных интервью.

Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену
Об этом заявил Никита Михалков на встрече в Кремле. История Михаила Ефремова, которая казалась окончательно завершенной после трагического ДТП в центре Москвы, получила неожиданное продолжение.

Всего 15 минут уделите этому ритуалу 26 марта, чтобы надолго обрести здоровье и энергию
Сегодня природа дает нам уникальный шанс привлечь в жизнь удачу, если просто заметить перемены за окном. 26 марта в народном календаре — Никифоров день.

Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках
Многие годами лечат почки таблетками и ложатся на операции, даже не подозревая, что достаточно выполнять несколько простых правил. Тот, кто хоть раз пережил почечную колику, знает: эту боль невозможно сравнить ни с чем.

Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу
Известная исполнительница неожиданно для всех вышла на подиум Недели моды в качестве модели. Певица Юта отмечает серьезную дату — 25 лет в творчестве.

Выбор читателей

