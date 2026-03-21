Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег

Певица подала новый иск к мошенникам, но адвокат Станислав Вершинин уверен, что шансов реально вернуть 176 миллионов рублей почти нет.

Лариса Долина снова идет в суд. На этот раз она хочет взыскать 176 миллионов рублей с курьеров и посредников, которые участвовали в схеме по ее обману. Казалось бы, закон на стороне артистки, но суровая реальность говорит об обратном.

Адвокат Станислав Вершинин пояснил для "Дни.ру", что с юридической точки зрения победа у Долиной в кармане. Еще в ноябре 2025 года Балашихинский суд признал четверых участников банды виновными в мошенничестве. В гражданском процессе певице даже не придется заново доказывать их вину — приговор уже вступил в силу. По сути, новое решение суда в пользу Долиной практически неизбежно.

Но есть одна огромная проблема. Почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег — этот вопрос сейчас обсуждают все юристы. Все дело в том, у кого именно она пытается отсудить эти средства. Курьеры и "дропперы" — это всего лишь мелкие пешки. Настоящие организаторы давно вывели деньги и спрятали концы. У осужденных, скорее всего, официально нет ни квартир, ни машин, ни счетов. Единственный их доход на ближайшие годы — мизерная зарплата в колонии. Приставы будут годами списывать с них копейки, и собрать так всю сумму просто невозможно.

Статистика в таких делах пугающая. Обычно удается вернуть не больше 3% от украденного. В остальном решение суда остается просто бумажкой.

Ситуацию усугубляет и потеря недвижимости. Долина пыталась через суд вернуть свою элитную квартиру в Хамовниках, которую продала за 112 миллионов под диктовку преступников. Но в декабре 2025 года Верховный суд РФ поставил точку: жилье остается у новой владелицы, Полины Лурье. Ее признали добросовестным покупателем. И теперь народная артистка вынуждена жить в арендованной квартире, пытаясь выбить долги с людей, у которых за душой ничего нет.