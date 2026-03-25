Среда 25 марта

Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках

Многие годами лечат почки таблетками и ложатся на операции, даже не подозревая, что достаточно выполнять несколько простых правил.

Тот, кто хоть раз пережил почечную колику, знает: эту боль невозможно сравнить ни с чем. Люди годами живут в страхе перед новым приступом, пьют сомнительные отвары и боятся съесть что-то "не то". Но недавно исследователи из Университета Северной Каролины проанализировали данные 31 крупного исследования и пришли к выводам, которые могут изменить жизнь миллионов пациентов, сообщает RidLife. Оказалось, что в большинстве случаев предотвратить беду можно без дорогостоящих процедур, если просто знать правила работы своего организма.

Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках. Это не рекламный лозунг, а результат серьезного анализа работы медиков с тысячами пациентов. Первое и самое важное правило — это вода. Без достаточного количества жидкости любые соли в вашем теле начинают превращаться в твердые кристаллы. Вам нужно выпивать не меньше двух литров чистой воды в день. Это не чай, не кофе и не сладкая газировка, а именно простая вода, которая разбавляет мочу и буквально вымывает песок до того, как он успеет склеиться в большой камень. Если ваша моча светлая — вы все делаете правильно.

Также важно помнить, что опасный враг — обычная соль. Мы привыкли досаливать еду, не думая о последствиях, а зря. Избыток натрия заставляет организм выбрасывать кальций в мочу, где он быстро кристаллизуется. Поэтому забудьте про колбасу, сосиски, готовые соусы и консервы — там соли в несколько раз больше дневной нормы. Чем меньше соли в вашем рационе, тем легче почкам фильтровать кровь. Заменяйте соль лимонным соком, сушеными травами или чесноком — вкус еды раскроется по-новому, а почки скажут вам спасибо.

С мясом тоже стоит быть осторожнее. Избыток животного белка сильно закисляет мочу, что является идеальной средой для роста камней. Попробуйте хотя бы частично заменить красное мясо на растительный белок: чечевицу, нут, фасоль или тофу. Это не значит, что нужно становиться вегетарианцем, но умеренность здесь жизненно необходима. При этом ученые опровергли старый миф о вреде кальция. Наоборот, творог, твердый сыр и натуральные йогурты полезны. Кальций из еды связывает вредные вещества прямо в кишечнике, не давая им добраться до почек. Это одно из главных открытий последнего времени.

На практике ваше меню может выглядеть очень аппетитно. Например, на обед вместо жирной отбивной можно приготовить запеченные кабачки и баклажаны с кусочком рыбы или куриной грудки. На гарнир отлично подойдет гречка или киноа. Для перекуса выбирайте яблоки, груши или несоленый миндаль. Это не временная диета на неделю, а правильное отношение к своему телу, которое поможет избежать мучительных приступов в будущем.

Конечно, иногда одной диеты недостаточно. В сложных случаях врачи добавляют к лечению специальные препараты, такие как тиазиды или аллопуринол. Они блокируют рост камней на химическом уровне. Но помните: назначать такие лекарства может только специалист после детального обследования. Самолечение здесь недопустимо и может только усугубить ситуацию.

Перед тем как вносить любые серьезные изменения в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Каждый организм индивидуален, и важно убедиться, что у вас нет противопоказаний к большому количеству воды или определенным продуктам. Помните, что почки — это ваш главный фильтр, и его состояние напрямую зависит от того, что вы выбрали на ужин сегодня. Начните заботиться о них прямо сейчас, и тогда вам больше никогда не придется сталкиваться с почечной коликой.

25 марта 2026, 19:31
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Известная исполнительница неожиданно для всех вышла на подиум Недели моды в качестве модели. Певица Юта отмечает серьезную дату — 25 лет в творчестве.

Здоровье 76-летней Примадонны на Кипре резко пошатнулось, и теперь ее окружение всерьез опасается, что зарубежная медицина окажется бессильна. Алла Пугачева в последнее время все чаще дает поводы для тревоги.

В лечении самой загадочной головной боли произошел настоящий прорыв, о котором многие пациенты еще даже не слышали. Доктор Мясников рассказал о переменах, которые перевернули мир медицины.

Поклонники певицы не ожидали, что после слез и слов любви к публике артистка проявит такое холодное равнодушие к человеку в беде. У Ларисы Долиной сейчас полоса неудач.

Вскрытая капсула или поделенная таблетка могут превратить лекарство из лечения в серьезную проблему. Многие из нас привыкли экономить или просто делать так, "как удобнее".

