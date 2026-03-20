Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе

Один вечер в популярном заведении может закончиться для известного спортсмена тремя годами в колонии.

По материалам Клео.ру стало известно, что Федор Смолов оказался в очень серьезной ситуации. Все началось еще 28 мая прошлого года. Футболист праздновал победу в матче и зашел в "Кофеманию". Там у него случился конфликт с двумя гостями. Обычная словесная перепалка быстро переросла в драку.

Все длилось недолго, но последствия оказались тяжелыми. Один из участников получил серьезные травмы лица и переломы. Медики оценили это как вред здоровью средней тяжести. Сначала об этой истории никто не знал, но спустя месяцы видео с камер наблюдения попало в Сеть. Ситуацию тут же начали сравнивать с громким делом Кокорина и Мамаева. Те, как мы помним, получили реальные сроки за похожую драку в том же заведении.

18 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь Смолову вменяют статью за умышленное причинение вреда здоровью. По ней можно отправиться в колонию на срок до трех лет. Сам Федор вину признал полностью. По информации источников, он даже предлагал пострадавшему миллион рублей, чтобы уладить все без суда. Но договориться сторонам так и не удалось.

Сам Смолов заявляет, что на него давили. По его словам, после инцидента с ним связывались неизвестные люди. Они требовали деньги и угрожали распространить то самое видео. Суммы постоянно росли, и в какой-то момент футболист просто отказался вести переговоры.

Несмотря на то что один из участников конфликта раньше говорил об отсутствии претензий, следствие довели до конца. Экспертизы подтвердили, что состав преступления есть. Теперь окончательное решение примет суд. Юристы подчеркивают: когда зафиксирован вред здоровью и есть переломы, такие дела редко заканчиваются без последствий. Итог процесса будет зависеть от позиции самого футболиста и его поведения в суде. Его карьера сейчас находится под большим вопросом.

20 марта 2026, 14:28
Федор Смолов. Фото: Youtube / @sobchak
Клео.ру✓ Надежный источник

Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей

Валерия Чекалина подала заявление в СК, обвинив силовиков в пытках и намеренном доведении ее до критического состояния здоровья. История блогерши Лерчек приняла пугающий оборот.

"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции

Балерина призналась, что именно звонки Примадонны помогли ей встать на ноги и выйти на сцену спустя всего три недели после сложной хирургии. Анастасия Волочкова снова заставила всех говорить о себе.

Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот

Семья покойного маэстро перешла к радикальным мерам, поставив под сомнение честность вдовы и ее право на огромные деньги. Война за имущество Александра Градского набирает обороты.

Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока

Оказывается, чтобы спать как младенец до самого утра, не нужно глотать тяжелую химию – достаточно вспомнить про один забытый напиток из сада. Бессонница — это настоящий кошмар, особенно когда тебе за шестьдесят.

Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт

В этот день весенняя капель может не только промочить ноги, но и круто изменить вашу судьбу, если проявить неосторожность. На календаре 20 марта, и в народном календаре этот день называют Павлом Капельником.

