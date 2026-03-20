Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей

140

Валерия Чекалина подала заявление в СК, обвинив силовиков в пытках и намеренном доведении ее до критического состояния здоровья.

История блогерши Лерчек приняла пугающий оборот. По сообщениям канала Baza, Валерия требует привлечь к ответственности сотрудников МВД, которые вели ее дело. Она утверждает, что пока находилась под домашним арестом, ей фактически отказывали в праве на жизнь. У девушки диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами по всему телу — в легких, голове и ногах. Сама Валерия уверена: этого можно было избежать, если бы ей дали вовремя попасть к врачу.

По словам Чекалиной, она долгое время жаловалась на невыносимые боли в животе и ноге. Ее адвокаты раз за разом писали ходатайства, просили выпустить ее на обследование. Даже результаты домашних анализов кричали о том, что внутри организма идет страшный процесс. Но следователь был непреклонен. Валерия заявляет, что ей поставили условие: медицинская помощь в обмен на признание вины. Она считает, что на нее давили специально, используя физическую боль как инструмент следствия.

Сейчас ситуация критическая. Блогерша называет такое отношение пыткой и просит возбудить дело о превышении полномочий. Доказать злой умысел будет сложно, но Валерия намерена идти до конца.

Эта драма разворачивается на фоне затянувшихся проблем с законом. Все началось в марте 2023 года, когда семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов на 311 миллионов рублей. Позже к этому добавилось дело об отмывании денег. Блогеры долго отрицали вину, но в итоге выплатили огромные долги государству. Однако на этом беды не закончились. Уголовное преследование разрушило их брак — Валерия и Артем, которые годами строили образ идеальной пары, официально развелись. Теперь к судам и разделу имущества добавилась борьба за жизнь, в которой Лерчек винит систему.

20 марта 2026, 16:05
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @Lerchekchannel
MAX / Baza✓ Надежный источник

Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе
"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции
Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот
Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока
Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт
