"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой

Артистка призналась, что любуется коллегой, даже если та просто стоит в кадре и не произносит ни слова.



Елене Яковлевой исполнилось 65 лет. Свой юбилей звезда "Каменской" отметила необычно — открыла художественную выставку "Вне роли" в "Покровка.Театр". Среди гостей, пришедших поздравить актрису, была и лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова. Она исполнила для публики несколько песен и призналась, что просто очарована талантом именинницы.



Светлана рассказала, что искусство Елены Алексеевны вызывает у нее бурю эмоций. Для нее талант — это не корочки художественных вузов, а умение транслировать чувства.

"Даже когда она молчит, она транслирует", — говорит Сурганова, описывая притягательность Яковлевой.

Певица называет коллегу "энергитивно содержательной" и добавляет, что Господь одарил ее редким даром — той самой манкостью, которая заставляет зрителя смотреть на экран, открыв рот.

Сама выставка вдохновила Светлану на творчество. Сурганова призналась, что тоже пробовала себя в графике, отдавая предпочтение минимализму и контурным рисункам. Она отметила, что работы Яковлевой, написанные акрилом, подкупают своей честностью и фактурностью.

В интервью Клео.ру Сурганова поделилась и планами на будущее. Сейчас группа продолжает гастрольный тур с альбомом "Здравствуй", куда вошли композиции Юрия Абрамова. Светлана считает его песни гениальными и чувствует особую связь с ними. Март, по словам артистки, — ее самый любимый и "рок-н-рольный" месяц, дарящий драйв и силы для новых выступлений.

При этом Светлана не скрывает, что бесконечная концертная гонка ее утомляет. На вопрос об отдыхе она отвечает прямо: "Ох, признаюсь честно, я бы хотела уже отдохнуть". Когда времени мало, она выбирает велосипедные прогулки по любимым набережным Петербурга. А если удается уехать надолго, то стремится к воде — к морю или океану.

Несмотря на любовь к Португалии, где она не была уже долгое время, сердце певицы принадлежит Русскому Северу. Карелия и суровая северная красота для нее — лучшие места для восстановления сил. Там, где прохладнее, она находит то спокойствие, которого так не хватает в артистической жизни. Светлана мечтает сохранить эту полную палитру чувств и до следующего года, продолжая через музыку делиться с публикой своим личным отношением к миру.