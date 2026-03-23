Понедельник 23 марта

Счастье в кубе: Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями

Актриса и режиссер официально подтвердили, что в их семье скоро появится третий ребенок.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян не перестают удивлять своих поклонников. Кажется, только недавно все обсуждали их свадьбу и рождение дочерей, а сегодня пара поделилась новой радостной вестью. В своих социальных сетях они выложили трогательное признание: в их доме скоро снова зазвучит детский плач. Актеры всегда говорили, что мечтают о большой семье, и теперь их слова подтверждаются делом.

Лиза и Сарик уже воспитывают двух дочек, и останавливаться на достигнутом они, судя по всему, не собираются. Третий ребенок станет для них новым этапом и настоящим вызовом, к которому они готовы на все сто.

Сами супруги не скрывают эмоций. Они признаются, что снова находятся в предвкушении невероятного путешествия. По словам Лизы, это событие дарит им безграничную любовь и наполняет жизнь новым смыслом.

"Третий ребенок — это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья — это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире", — написали они в своем блоге.

Для Сарика Андреасяна этот союз стал вторым дыханием. С Лизой Моряк он познакомился на съемочной площадке, и их рабочие отношения быстро переросли в нечто большее. Лиза стала не только его музой, снимаясь почти в каждом проекте мужа, но и настоящей хранительницей домашнего очага. Пара всегда подчеркивала, что карьера для них важна, но дети всегда стоят на первом месте.

Их история любви всегда была под прицелом камер. Сарик ради Лизы оставил свою первую жену, с которой прожил много лет и воспитывал двоих сыновей. Развод был непростым, но со временем страсти улеглись. Сейчас Андреасян — настоящий многодетный отец, у которого есть дети от обоих браков. Лиза же нашла в Сарике не только любимого мужчину, но и главного наставника в профессии. Она часто говорит, что муж открыл в ней новые грани таланта и уверенности в себе.

Рождение каждого ребенка в этой семье — это целое событие. Первую дочь Элизабет пара встретила с огромным трепетом. Вторая малышка только укрепила их союз. Теперь, когда на подходе третий общий ребенок, Лиза и Сарик окончательно переходят в статус многодетных. Для современного шоу-бизнеса это большая редкость, когда успешные и востребованные артисты так легко решаются на расширение семьи.

Поклонники уже вовсю гадают: кто же родится на этот раз? После двух девочек многие пророчат паре сына, но сами будущие родители пол малыша пока держат в секрете. Впрочем, для них это явно не главное. Главное — это та самая крепость, о которой они говорят с такой нежностью. Теперь их фундамент станет еще прочнее, а забот у звездного семейства прибавится в разы. Но, судя по их настрою, они справятся с любыми трудностями.

23 марта 2026, 09:26
Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: Youtube / @agatamuceniece6365
"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой

