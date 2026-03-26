Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

Четверг 26 марта

12:12Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 10:57Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану 10:53Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 09:32Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 00:02Всего 15 минут уделите этому ритуалу 26 марта, чтобы надолго обрести здоровье и энергию 19:31Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 17:04Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу 15:35"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 13:03Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 10:23Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 09:43На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы 09:34Делали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае 04:27Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле 00:38Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год 19:36Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит 17:26Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 15:10Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы 13:35Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек" 11:57Жители Подмосковья за месяц купили более 31 млн литров молока и кефира 11:48"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде 10:26Бюджеты не спасли: как Хабенский и камерная драма обошли исторические блокбастеры на премии "Ника" 09:48Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее 01:05Совершите это нехитрое действие 24 марта, чтобы получить гору денег 17:10Одинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре 16:57Ничего не грузит, все бесит: почему перебои с интернетом переживаются как личная катастрофа. 16:04Не нужны никакие гаджеты: чтобы хорошо выспаться, нужно просто делать это 13:16Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой 12:30Хватит кормить аптеки: ваша поясница разваливается не от грыж, а именно от этого 11:18Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве 11:09Пользователей сервиса "Мосбилет" приглашают на встречу с космонавтом 10:57"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой 09:26Счастье в кубе: Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями 02:11Старые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта 20:36Все может пойти прахом: названы даты в апреле 2026 года, когда опасно принимать решения 16:51Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы 12:55Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка 08:05Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай 19:24Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне 15:25Мозг просто отключается: такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему 12:52Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег 08:50Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед 19:45Юрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста 17:58Московская область примет форум по цифровизации коммунальной инфраструктуры 17:20Смерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис 16:05Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей 14:28Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе 13:55Freedom Bank получил первый рейтинг от Moody’s 12:37"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции 10:55Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот 09:38Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока
Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану

В связи с опасным обострением на Ближнем Востоке Парламентская Ассамблея ОДКБ официально потребовала прекратить внешние провокации против Ирана и вернуться к мирному диалогу.

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял официальное заявление, касающееся ситуации вокруг Ирана. Поводом для этого шага стало резкое обострение обстановки, которое угрожает стабильности не только региона, но и всего мира. В документе выражена глубокая тревога по поводу того, как быстро нарастает напряженность.

Парламентарии стран ОДКБ подчеркнули, что нынешний кризис вызван провокациями внешних сил. Эти действия направлены на дестабилизацию суверенного государства и разрушение системы международной безопасности. В связи с опасным обострением на Ближнем Востоке Парламентская Ассамблея ОДКБ официально потребовала прекратить внешние провокации против Ирана и вернуться к мирному диалогу. Любое применение силы или угроза ее использования в отношении независимых стран названы в заявлении недопустимыми.

Позиция организации предельно ясна: мир возможен только на основе взаимного уважения и соблюдения международного права. ОДКБ призывает все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации. В заявлении также выражена открытая поддержка правительству и народу Ирана в их стремлении защитить свои национальные интересы законными методами.

Особый акцент сделан на соблюдении Устава ООН. Игнорирование этого фундаментального документа ведет к хаосу и конфликтам. В тексте заявления говорится следующее: "Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН".

Это обращение стало важным политическим сигналом. Мировое сообщество должно понимать, что попытки решать проблемы силовым путем только усугубляют ситуацию. Только честные переговоры и учет интересов каждого участника процесса помогут избежать большой войны. ОДКБ настаивает на том, что безопасность должна быть равной и неделимой для всех государств, без исключений и двойных стандартов.

26 марта 2026, 10:57
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Жители Подмосковья за месяц купили более 31 млн литров молока и кефира

В феврале 2026 года жители Московской области приобрели более 31 млн литров молока и кефира, около 3,4 млн кг творога, 2,6 млн кг сметаны и 1,9 млн кг сливочного масла. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. По данным областного ведомства, большая часть продукции на прилавках региона произведена непосредственно на территории Подмосковья.

Ничего не грузит, все бесит: почему перебои с интернетом переживаются как личная катастрофа.
Психолог – о том, почему нас так бесят перемены, и как не сойти с ума. Стоит привычному сервису зависнуть, любимому ресурсу исчезнуть или чему-то знакомому внезапно перестать работать, и внутри моментально поднимается раздражение.

Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

В Москве начали строить дома по технологиям, которые раньше казались фантастикой из кино про будущее. Каждый год в столице сдают миллионы квадратов жилья.

Пользователей сервиса "Мосбилет" приглашают на встречу с космонавтом

Постановка "Космос" уже успела заявить о себе, став лауреатом премии "Хрустальная Турандот" как лучший спектакль. В преддверии Дня космонавтики, 9 апреля, в Московском драматическом театре имени Пушкина случится событие, которое точно привлечет внимание.

Московская область примет форум по цифровизации коммунальной инфраструктуры

Первый отраслевой форум "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" пройдет 25 марта в Доме правительства Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В мероприятии, организованном при поддержке Минстроя РФ, примут участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и делегации из шести регионов страны.

24/03ВтрПугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 25/03СрдЖестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 24/03ВтрЛиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек" 24/03ВтрДиеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы 25/03Срд"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 25/03СрдБросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год