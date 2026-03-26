Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял официальное заявление, касающееся ситуации вокруг Ирана. Поводом для этого шага стало резкое обострение обстановки, которое угрожает стабильности не только региона, но и всего мира. В документе выражена глубокая тревога по поводу того, как быстро нарастает напряженность.

Парламентарии стран ОДКБ подчеркнули, что нынешний кризис вызван провокациями внешних сил. Эти действия направлены на дестабилизацию суверенного государства и разрушение системы международной безопасности. В связи с опасным обострением на Ближнем Востоке Парламентская Ассамблея ОДКБ официально потребовала прекратить внешние провокации против Ирана и вернуться к мирному диалогу. Любое применение силы или угроза ее использования в отношении независимых стран названы в заявлении недопустимыми.

Позиция организации предельно ясна: мир возможен только на основе взаимного уважения и соблюдения международного права. ОДКБ призывает все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации. В заявлении также выражена открытая поддержка правительству и народу Ирана в их стремлении защитить свои национальные интересы законными методами.

Особый акцент сделан на соблюдении Устава ООН. Игнорирование этого фундаментального документа ведет к хаосу и конфликтам. В тексте заявления говорится следующее: "Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН".

Это обращение стало важным политическим сигналом. Мировое сообщество должно понимать, что попытки решать проблемы силовым путем только усугубляют ситуацию. Только честные переговоры и учет интересов каждого участника процесса помогут избежать большой войны. ОДКБ настаивает на том, что безопасность должна быть равной и неделимой для всех государств, без исключений и двойных стандартов.