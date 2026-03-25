Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени

В лечении самой загадочной головной боли произошел настоящий прорыв, о котором многие пациенты еще даже не слышали.



Доктор Мясников рассказал о переменах, которые перевернули мир медицины. Оказывается, еще в 2000-х годах ученый Мессуд Ашина выяснил, что за каждой вспышкой мигрени стоит один конкретный виновник. Это белок CGRP, или кальцитонин-ген-родственный пептид. Название сложное, но суть простая: когда активируется тройничный нерв, выделяется это вещество. Оно расширяет сосуды, вызывает воспаление и заставляет нас буквально лезть на стену от боли. По сути, это главный передатчик мучений в нашей голове.

Долгое время мы просто пытались заглушить симптомы старыми таблетками, но с 2018 года все изменилось. Появились препараты, которые блокируют сигнал боли на самом старте. Это как выключить свет в комнате вместо того, чтобы пытаться зашторить окна в темноте. Мясников объясняет, что теперь врачи используют две группы очень эффективных средств: "гепанты" и моноклональные антитела. Они работают прямо на "выходе" из нерва.

Гепанты — это спасение для тех, у кого приступы случаются редко. Они работают быстро и помогают прямо здесь и сейчас. Это особенно важно для людей с ишемической болезнью сердца или риском инсульта, которым обычные триптаны строго противопоказаны. Гепанты действуют мягче и безопаснее, но бьют точно в цель, избавляя от страданий за короткое время.

Для тех, кто мучается от мигрени постоянно, придумали моноклональные антитела. Это лекарство вводится всего один раз в месяц, а иногда и реже. Оно буквально связывает тот самый вредный белок и не дает ему запустить цепочку боли. Если голова болит чаще четырех раз в месяц или обычные порошки уже не помогают, это ваш вариант. Больше не нужно каждое утро просыпаться со страхом перед новым приступом.

Самое интересное, что эти методы можно и нужно комбинировать. Антитела создают надежный щит на недели вперед, а гепанты лежат в аптечке на всякий случай, если боль все же прорвется. Мясников подчеркивает: терпеть мигрень сегодня — это просто преступление против своего здоровья. Медицина нашла способ полностью избавиться от дискомфорта, и об этом должен знать каждый, кто годами живет на простых обезболивающих. Теперь мы не просто лечим последствия, мы предотвращаем сами мучения. Это и есть та самая революция, которая возвращает людей к нормальной жизни без тяжести в голове.