Смерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис

Мир боевиков навсегда изменился сегодня.



Сегодня, 20 марта 2026 года, пришли печальные новости, в которые сложно поверить. Умер Чак Норрис. Ему было 86 лет. Сердце актера остановилось на Гавайях. Известно, что незадолго до этого он был госпитализирован после проведенной тренировки, но врачи оказались бессильны. Даже в столь почтенном возрасте он не изменял себе и продолжал заниматься спортом, оставаясь бойцом до самого конца.

Интернет уже заполнили миллионы сообщений соболезнований. Фанаты пишут, что ушла целая эпоха. Долгие годы про него шутили, что он единственный человек, который обыграл стену в теннис. Казалось, время над ним не властно, но природа взяла свое. Смерти больше некого бояться, легендарный Чак Норрис ушел из жизни.

Его путь к славе был совсем не типичным для Голливуда. Карлос Рэй Норрис (настоящее имя актера) начинал не на съемочной площадке, а в армии. Служба в ВВС США в Южной Корее познакомила его с восточными единоборствами. Вернувшись, он стал открывать школы карате и выигрывать чемпионаты мира. Именно спорт привел его в кино. Все помнят его дебют и ту самую легендарную драку с Брюсом Ли в "Пути дракона" в римском Колизее. Это была не просто сцена, а встреча двух титанов.

В 80-е он стал иконой боевиков. Фильмы "Без вести пропавшие", "Одинокий волк Маккуэйд" и "Отряд "Дельта" крутили в каждом видеосалоне. Чак играл немногословных, суровых парней, которые восстанавливают справедливость с помощью вертушки с разворота. А в 90-е он закрепил успех сериалом "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Роль честного рейнджера Корделла Уокера сделала его своим в каждом доме, где был телевизор.

Но Чак был больше, чем просто актер. Он создал собственный стиль боевых искусств Чан Кук До, писал книги и много занимался благотворительностью. В эпоху интернета он пережил вторую волну популярности благодаря мемам "Факты о Чаке Норрисе". Он относился к этому с юмором, понимая, что стал частью мирового фольклора.

Сегодня Голливуд потерял человека, который никогда не сдавался. Он учил нас быть сильными и стоять за правду. Чак Норрис ушел, но его легендарные удары и невозмутимый взгляд останутся в истории навсегда.