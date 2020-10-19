Собянин высказался о возможности введения комендантского часа в Москве

Градоначальник сообщил, что введение комендантского часа в столице, запрет на передвижение по городу, а также на въезд и выезд – это крайние меры. По его словам, они невозможны и неприемлемы.
По состоянию на 18 октября в Москве выявлено 362 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост держится на уровне 3-4 тысяч. За весь период выздоровели 273 тысячи человека, умерли 5 тысяч пациентов.
С 19 октября в столице стали действовать правила для посетителей ночных развлекательных заведений. Горожане смогут попасть в бар или ночной клуб только после регистрации номера телефона по СМС или QR-коду.
Если у одного из посетителей заведения будет впоследствии обнаружен COVID-19, то всех присутствовавших с ним людей проинформируют о его заражении. Они должны будут сдать тест на коронавирус.
Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что если система окажется эффективной, то аналогичные меры могут ввести в ресторанах, салонах красоты и непродовольственных магазинах.
Напомним, что в понедельник учащиеся 1-4 классов вернутся в столичные школы после двухнедельных каникул. Ученики старших классов будут переведены на дистанционное обучение.
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