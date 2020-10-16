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Коронавирус
Сделан прогноз по смертности от COVID-19 в России

Сделан прогноз по смертности от COVID-19 в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
15 октября оперштаб сообщил об антирекорде по количеству умерших от COVID-19 за сутки в России – 286 человек. Эксперты решили успокоить граждан: летальность от коронавирусной инфекции остается такой же, как и раньше.
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По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, процентное соотношение заболевших и умерших не изменяется с начала пандемии. Смертность от COVID-19 по-прежнему составляет 2% от числа заразившихся. Специалиста не пугают эти данные, поскольку статистика по другим заболеваниям более печальная.

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Молекулярный биолог Сергей Нетесов напомним, что рост смертности напрямую зависит от количества заразившихся. Тяжесть COVID-19 не изменилась, а значит, нисколько не влияет на увеличение числа умерших.

Согласно прогнозу эксперта, количество заразившихся возрастает через две недели после того, как в стране ослабляются меры. Еще через 14 дней наблюдается рост смертности.

Напомним, на днях главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сделала похожее заявление касательно смертности от COVID-19. По ее мнению, наблюдаемый в мире стремительный рост числа заразившихся коронавирусом приведет к увеличению количества умерших.

На данный момент в России от COVID-19 скончались 23491 человек. Выздороветь удалось более чем одному миллиону жителей страны. За все время коронавирус был обнаружен у 1,35 миллиона граждан.

Автор: 16 октября 2020, 09:12 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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