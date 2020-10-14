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Названа причина быстрого выздоровления Трампа от COVID-19

Названа причина быстрого выздоровления Трампа от COVID-19

Дональд Трамп. Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дональд Трамп избавился от коронавируса всего за четыре дня. Многие не ожидали, что американский лидер выздоровеет так быстро, ведь он находится в группе риска. Российский инфекционист Владислав Жемчугов объяснил, почему президент США быстро пошел на поправку.
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На прошлой неделе СМИ сообщили о заражении Трампа коронавирусом. Президент США был экстренно госпитализирован. В клинику его доставили на вертолете. По подсчетам журналистов, на лечение американского лидера было потрачено более 100 тысяч долларов, 40 тысяч из которых выделили на полет на вертолете.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

В федеральное правительство Трамп вернулся спустя несколько дней. Несмотря на выздоровление и наличие антител, президент продолжает использовать маску и соблюдать социальную дистанцию.

Владимир Жемчугов считает, что быстрому выздоровлению Трампа удивляться не стоит. По словам инфекциониста, президент пошел на поправку спустя несколько суток потому, что врачи научились правильно бороться с COVID-19.

На данный момент есть отлаженная технология, которая позволяет избавиться от болезни на ее ранних стадиях. Для успешного результата нужно обнаружить инфекцию в первые дни заражения, пишет "360".

Напомним, за девять с половиной месяцев в мире было выявлено свыше 38 миллионов случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 26,4 миллиона человек, скончались – 1,08 миллиона.

Автор: 14 октября 2020, 12:34 Источник: Телеканал "Звезда" ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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