Названа причина быстрого выздоровления Трампа от COVID-19

Дональд Трамп избавился от коронавируса всего за четыре дня. Многие не ожидали, что американский лидер выздоровеет так быстро, ведь он находится в группе риска. Российский инфекционист Владислав Жемчугов объяснил, почему президент США быстро пошел на поправку. прочитано 331 раз На прошлой неделе СМИ сообщили о заражении Трампа коронавирусом. Президент США был экстренно госпитализирован. В клинику его доставили на вертолете. По подсчетам журналистов, на лечение американского лидера было потрачено более 100 тысяч долларов, 40 тысяч из которых выделили на полет на вертолете. ПО ТЕМЕ Трампа будут лечить от коронавируса кровью сингапурцев Сколько денег потратили на лечение Трампа от COVID-19 Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости Дональд Джон Трамп президент США В федеральное правительство Трамп вернулся спустя несколько дней. Несмотря на выздоровление и наличие антител, президент продолжает использовать маску и соблюдать социальную дистанцию. Владимир Жемчугов считает, что быстрому выздоровлению Трампа удивляться не стоит. По словам инфекциониста, президент пошел на поправку спустя несколько суток потому, что врачи научились правильно бороться с COVID-19. На данный момент есть отлаженная технология, которая позволяет избавиться от болезни на ее ранних стадиях. Для успешного результата нужно обнаружить инфекцию в первые дни заражения, пишет "360". Напомним, за девять с половиной месяцев в мире было выявлено свыше 38 миллионов случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 26,4 миллиона человек, скончались – 1,08 миллиона.

комментарии