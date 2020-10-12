В России выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом второй день подряд

Оперативный штаб обнародовал свежие данные статистики по коронавирусу в России. Цифры не внушают оптимизма.



11 октября был побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 в день: 13634. Спустя сутки этот показатель почти не изменился. 12 октября стало известно, что коронавирусом заразились 13592 человека. Выздоровели 3793 пациента, скончались – 125.

Москва в очередной раз стала первой по числу инфицированных в день – 4395. В восемь раз меньше случаев заражения зафиксировали в Санкт-Петербурге. COVID-19 обнаружили у 538 жителей Северной столицы. Московская область вновь замкнула тройку, сообщив о 440 заболевших.

На данный момент в России от COVID-19 пытаются выздороветь 288 тысяч человек. За все время коронавирус обнаружили более чем у 1,3 миллиона жителей страны. Скончались из-за уханьской заразы 22722 человека.

Однако пик заболеваемости еще не наблюдается, говорят эксперты. Согласно многим прогнозам специалистов, он ожидается в ноябре. Без сомнений, пандемия оставит человечество в покое только в следующем году.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в столице ближе к Новому году. Также он напомнил о действующих в городе ограничениях: домашний режим для пожилых людей, каникулы для школьников и удаленка для 30% офисных работников.