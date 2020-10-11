Число заболевших коронавирусом поставило мировой рекорд

Третий день подряд коронавирус в мире ставит рекорд за рекордом. Число заразившихся COVID-19 за сутки в очередной раз пробило верхнюю планку и составило 383 359 пациентов. Накануне максимальный показатель был 350 766 человек. А за день до этого рекордом считался показатель в 338 779 заразившихся.
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