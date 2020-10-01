Названа самая большая ошибка больных коронавирусом

По словам эксперта, заниматься самолечением недопустимо. "Это самая большая ошибка для болеющего человека", – отметил вирусолог.
Он добавил, что основным симптомом коронавируса является пропажа обоняния. Однако это может быть признаком заболевания как ОРВИ, так и гриппа.
В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что большинство случаев коронавируса в России лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию и соответствующие лекарства. И лишь в тяжелых случаях пациента следует класть в больницу.
Он подчеркнул, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. Главное – провести тест. По его словам, врач может взять мазок из носа и глотки дома у пациента.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что если заболевшего коронавирусом в России температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше лечиться в домашних условиях.
Как писали "Дни.ру", 29 сентября прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Они обсудили эпидемиологическую обстановку в стране, а также меры поддержки граждан, пострадавших от коронавируса в России.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Голосуем
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Не Паша, а Маша!
Глиобластома
А вы натурал?
ТАТУ
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?