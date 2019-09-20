Опасно для здоровья: раскрыта вся правда о туши для ресниц

Как оказалось, ежедневное применение туши может привести к проблемам со здоровьем. Врачи рассказали, как предотвратить опасные последствия, чтобы не лишать себя густых ресниц.
Дерматолог из лондонской клиники пластической хирургии Cadogan Clinic доктор Алексис Гранит заявила, что необходимо всегда смывать с глаз макияж перед сном. По ее словам, оставленная на лице на ночь декоративная косметика может вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций.
"Воспаление вокруг век ведет к выпадению ресниц", – пояснила специалист.
Окулист и представительница британской ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс, в свою очередь, отметила, что не стоит пользоваться тушью ежедневно. Это приведет к повреждению слезной пленки.
"Если эта пленка повреждена, то слезы испаряются быстрее, глаза сохнут, и начинается раздражение", – пояснила доктор.
Кроме того, эксперт предупредила, что чрезмерное использование туши и несоблюдение правил гигиены могут привести к заражению роговицы. Также она посоветовала не наносить макияж во время движения на машине или в поезде.
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