Разрушает мозг: стало известно о вреде алкоголя

Международная группа ученых провела эксперимент. Им удалось выяснить, как именно крепкие напитки влияют на головной мозг человека.
Исследование проходило на базе Центрального института психического здоровья в немецком Мангейме. По данным НСН, в нем приняли участие здоровые и алкозависимые люди.
Как оказалось, спиртное сохраняет влияние на мозг в течение шести недель после его приема. Кроме того, в течение этого периода хмельное зелье может способствовать структурным разрушениям мозга.
По истечению определенного времени оно все-таки выходит из организма. Но для полного очищения и восстановления необходимо свыше трех месяцев.
Напомним, недавно в правительстве России одобрили запрет продажи алкоголя в барах и кафе, сообщает "Дни.ру". Нововведение коснется заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?