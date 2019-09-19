Медики напугали народ сообщением об опасности зубных имплантатов

Случается, что необходимые медицинские установки наносят большой ущерб организму. Ученые рассказали, что у некоторых пациентов от имплантатов может развиться периимплантит.
Это инфекционное заболевание, которое поражает мягкие ткани ротовой полости и разрушает костную ткань челюсти. Оно возникает по причине того, что на поверхности изначально стерильных зубных имплантатов возникают посторонние вещества, которые образуют очаг заражения.
Впрочем, медики отметили, что заболевание, спровоцированное неправильной техникой установки имплантатов или ненадлежащим уходом за ротовой полостью, поддается лечению с помощью лазерной терапии. Исследователи уже проверили действие этого метода.
Они проанализировали три вида поверхностей имплантатов. Первый вид извлекли у больных периимплантитом, во вторую группу вошли импланты, обработанные лазером, в третью – новые стерильные образцы, сообщает телеканал "360".
В итоге в третьей группе обнаружили следы загрязнения. "Поверхность необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной – в огромных количествах зафиксированы углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера", – отметил эксперт.
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери