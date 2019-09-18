России предрекли вымирание от рака

Россию накроет волна онкологических заболеваний. К такому выводу пришли медики, проанализировав условия закупки медикаментов.



Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан рассказал журналистам, что если ничего не поменять, то за ближайшие два года смертность от онкологии возрастет на 20-30%.

"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов", – цитирует слова врача RT, – "Это касается и препаратов для химиотерапии: они либо вообще пропадают, либо на смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики"

Он честно признался, что зачастую медики не знают, чем именно лечат своих пациентов, и ситуация становится патовой. Впрочем, Масчан подчеркнул, что считает правильной централизованную закупку лекарств государством. Кроме того, он поддержал законопроект Дмитрия Медведева, по которому из казны выделяются средства на закупку обезболивающих и противосудорожных препаратов для детей.

Алексей добавил, что основная проблема состоит не в том, что возникают серьезные проблемы в закупке веществ для химиотерапии. Он отметил, что ситуация складывается так, что сложно закупить даже простейшие средства для проведения поддерживающей терапии, передает НСН.

Эксперт считает, что нужно отменить все законы, которые мешают зарубежным производителям выйти на российский рынок. По его словам, если это сделать, появится большая вариативность в выборе средств и способов лечения рака, уточняет URA.ru.

