"Можно, но не нужно": Малышева рассказала о сексе при серьезном диагнозе

Телеведущая Елена Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты. Медик порекомендовала, в первую очередь, следить за своим состоянием.

Малышева поделилась рекомендациями в эфире программы "Жить здорово". Она рассказала, что людям с подобным диагнозом стоит обращать очень пристальное внимание на давление. Женщина уточнила, что при таком заболевании нельзя допускать, чтобы оно становилось слишком высоким.

Впрочем, ее коллегаГерман Гандельман сказал, что, разумеется, с таким диагнозом нужно постоянно наблюдаться у врачей, однако на качество жизни оно никак не влияет. Единственное, что медик отметил – больным аневризмом аорты ни в коем случае нельзя поднимать тяжести: "Заниматься сексом стоя, держа женщину на руках, – вот это не рекомендуется".

Однако Елена не согласилась. Она добавила, что о здоровье мужа все-таки стоит побеспокоиться: " В целом я скорее разделяю вашу тревогу, чем спокойствие Германа Шаевича. Ну, это тогда как на выезд водителем: померил давление – в постель".

Все началось с того, что одна из гостей студии поинтересовалась у ведущих в рамках рубрики "Совет за минуту", можно ли им с мужем заниматься любовными утехами, если у него поставлен диагноз аневризм аорты. "Меня это очень беспокоит в плане нашей интимной жизни", – поделилась женщина с ведущими, чем поставила их в некий тупик. Похоже, никто не ожидал подобного вопроса.

Тем не менее, ведущие справились с задачей. Они даже успели немного пошутить друг над другом. Когда Гандельман сказал, что заниматься сексом можно, то Елена Малышева кратко отметила: "Но не нужно".