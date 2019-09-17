Законопроект о "наливайках" доработают вместе с регионами

Представлена концепция нормативно-правового акта. В случае принятия он будет серьезно доработан ко второму чтению, подчеркнул
парламентарий. По словам Хинштейна, фракция "Единая Россия" соберет
предложения на местах в ходе следующей региональной недели Госдумы.
Помимо прочего, депутатов интересует, какие дополнительные полномочия нужно дать территориям, какие новые запреты следует ввести на федеральном уровне. Предложения и мнения по этим вопросам законодатели предлагают высказать регионам.
"Например, предлагаемый минимальный размер зала обслуживания: 20 метров. Не уверен, что это оптимальная цифра. Очень важно услышать здесь точку зрения субъектов", – сказал Хинштейн, добавив, что все региональные органы власти поддержали законопроект.
Депутат подчеркнул, что документ регулирует именно деятельность так называемых наливаек. Хинштейн прокомментировал сообщения в СМИ и соцсетях о том, что парламентарии якобы хотят запретить продажу алкоголя в маленьких барах и кафе.
"Но в них не указано, что речь идет не о маленьких барах и ресторанах, а о псевдо-кафе, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов", – пояснил депутат.
По его словам, каждый месяц в одной лишь Москве открывается около десяти локальных баров, игнорирующих запрет на торговлю спиртным вечером и ночью. Власти ничего не могут с ними сделать, посетовал парламентарий.
"Единая Россия" за то, чтобы во дворах появлялись детские и спортивные площадки, а не пункты продажи алкоголя, сказал Хинштейн.
Депутат уверен, что коллеги-парламентарии одобрят внесенный единороссами законопроект. Сначала документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете нижней палаты, после чего его вынесут на голосование на пленарном заседании. Закон против "наливаек" должен быть принят в ближайшее время, заключил Хинштейн.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Происхождение