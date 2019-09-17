Законопроект о "наливайках" доработают вместе с регионами

После рассмотрения в первом чтении законопроект "Единой России" об ограничении продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах и прилегающих территориях направят на обсуждение в регионы. С учетом их мнений документ доработают ко второму чтению, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.



прочитано 164 раза