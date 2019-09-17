В России хотят ввести новые ограничения по продаже алкоголя

В правительстве России одобрили запрет продажи алкоголя в барах и кафе. Нововведение коснется заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах, пишет "Москва 24".
Инициатива необходима для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых. Население негативно относится к размещению кафе и баров в жилой зоне. Кроме того, люди жалуются на участившиеся нарушения, отмечает сайт "Комсомольская правда".
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