Врач рассказал о вреде красного вина

Ежедневное употребление красного вина не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. О вреде напитка рассказал специалист.

Новые данные гласят, что употребление вина не приносит никакой пользы здоровью людей. "Современная позиция такая, что один бокал в день для мужчины и один бокал в день для женщины безопасны для сердца, но они и не приносят пользы. Кроме того, если пить больше, то повышается риск развития рака молочной железы", – заявил терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в интервью "Известиям".

Другой врач, завотделения кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Вадим Попов, говорит, что необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания, чтобы избежать сердечных и прочих заболеваний. "Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку – и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно", – сказал врач РИА Новости.

Вадим Попов считает, что бокал красного вина иногда помогает снять стресс. В таких случаях человек может себе позволить один бокал. Но надеяться на то, что он убережет его от серьезных болезней, не стоит.

Кардиолог также отметил, что мужчины гораздо чаще страдают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины. По словам медика, представительницы слабого пола более стрессоустойчивы, стараются находить во всем положительные стороны, а заботы о семье и детях отвлекают их от переживаний и расстройств, поступающих извне. Доктор подчеркнул, что проходить осмотр у специалиста необходимо ежегодно после 40 лет.

Ранее считалось, что алкоголь в небольших дозах необходимо принимать для профилактики. Ученые отмечали, что большую пользу организму приносит именно красное вино. Исследования показывали, что люди, которые выпивают в день несколько бокалов вина, меньше подвержены ишемической болезни сердца.

