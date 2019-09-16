"Я видел каждый день карету скорой помощи": Ягудин о болезни Заворотнюк

Первый канал собрал близких, друзей и коллег Анастасии Заворотнюк. В студии "Пусть говорят" обсудили тревожные новости, которые появляются об артистке. Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в реанимации одной из столичных клиник. У нее четвертая стадия рака мозга – глиобластома.

Фигурист Алексей Ягудин много лет дружит с актрисой и ее супругом Петром Чернышевым. По словам спортсмена, Анастасия Заворотнюк перестала выходить на связь, не отвечает на сообщения и ее муж.

"В последнее время у меня не было контакта с Анастасией. Я писал ее мужу Петру Чернышеву, он не отвечал, сообщения не прочитаны", - рассказал Алексей Ягудин в студии "Пусть говорят"

Фигурист сообщил, что живет в том же поселке, что и Заворотнюк. Алексей отметил, что машина скорой помощи постоянно дежурила у дома Анастасии.

"Что касается Насти, то мы живем в одном поселке уже много лет. Поскольку мы гастролируем в Крыму, Ялте этим летом, то мы редко бываем в Москве. Но летом я видел практически каждый день карету скорой помощи, которая дежурила у ее дома. Мы с детьми прогуливаемся мимо ее дома. В то же время я видел Настю весной этого года. Мы вместе участвовали в съемках пилотного выпуска одной из телепередач. Абсолютно нормально выглядела Настя, жизнерадостной, какой обычно и являлась", – рассказал Ягудин.

Фигурист отметил, что после появления в СМИ информации о раке у Заворотнюк, сам пытался выяснить подробности. Ситуация так и не прояснилась.

"Потом мы пытались связаться вместе с Ильей Авербухом. Илья связался с Татьяной Навкой, человеком, который катается на льду с Чернышевым. Ответ короткий был. Глобально в двух словах: "молимся". Я атеист, реальности смотрю в глаза. Если действительно, то, о чем пишут, о той серьезной проблеме, которая возможно сейчас присутствует, то здесь без слов", – сказал Алексей Ягудин в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".

Также на связь со студией вышел телеведущий Дмитрий Шепелев. Шоумен, гражданская супруга которого – певица Жанна Фриске – скончалась из-за рака мозга четыре года назад, посоветовал близким Анастасии Заворотнюк сделать официальное заявление. По словам телеведущего, это освободит семью артистки от хлопот и проблем в будущем.

"Семье Насти очень важно сейчас сделать то, что в свое время не сделал я. Я не сделал официальное публичное заявление. Истории до страшного схожи, но в других деталях, в рождении ребенка, в молниеносности, но на этом все заканчивается", – сказал Шепелев.

В студии "Пусть говорят" появилась сестра Жанны Фриске – Наталья. Родственница звезды отметила, что прекрасно понимает близких Анастасии Заворотнюк, которые предпочитают не комментировать появляющиеся слухи.

"Благодаря тому, что мы рассказали нам много, кто помог, нашли врачей, нашли клинику. Но, когда Жанне стало плохо, нам захотелось, чтобы нас оставили в покое", – отметила Наталья Фриске в студии "Пусть говорят".

Сестра певицы рассказала также, что слухи о том, что Жанна делала ЭКО не соответствуют действительности. Фриске боролась с глиобластомой два года, хотя с таким диагнозом, по словам врачей, живут в среднем 11 месяцев. Певица держалась благодаря экспериментальному лекарству.