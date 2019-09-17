Знаменитая журналистка скончалась после тяжелой болезни

Американский политический комментатор Коки Робертс скончалась на 76-м году жизни. Печальную новость сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC. Отмечается, что в последние годы журналистка боролась с раком молочной железы.
Коки Робертс считается "одним из пионеров журналистки". За свою карьеру она была удостоена трех премий Emmy. Кроме того, журналистка вошла в список наиболее влиятельных женщин за всю историю вещания, передает Lenta.ru.
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