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Здоровье

Молоко признано опасным для здоровья

Фото: pixabay.com
Названа вредная для организма доза продукта. О том, сколько молока можно пить взрослому человеку в сутки, рассказала завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.
прочитано 555 раз

По словам специалиста, в среднем человеку необходимо около 200 граммов молочных продуктов – такое количество снижает смертность от ряда проблем со здоровьем. Однако слишком много молока пить не стоит.

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"После употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", – цитирует Дарью Халтурину Rg.ru. Эксперт пояснила, что йогурт, кефир, творог и сыр полезнее, чем молоко в чистом виде, поскольку не все люди хорошо переносят лактозу. Пожилым людям стоит отказаться от молока вовсе.

Ранее испанские ученые выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета. В Минздраве России согласились с тем, что этот напиток полезен, но добавили, что научно обоснованных данных о его способности предотвращать онкологию не получали.

В свою очередь американские медики провели исследование, касающееся пользы различных напитков для хорошего ночного отдыха. Молоко оказалось лучшим вариантом для здорового сна.

Автор: Валерия Нарская8 июля 2019, 12:18

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