Молоко признано опасным для здоровья
По словам специалиста, в среднем человеку необходимо около 200 граммов молочных продуктов – такое количество снижает смертность от ряда проблем со здоровьем. Однако слишком много молока пить не стоит.
"После употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", – цитирует Дарью Халтурину Rg.ru. Эксперт пояснила, что йогурт, кефир, творог и сыр полезнее, чем молоко в чистом виде, поскольку не все люди хорошо переносят лактозу. Пожилым людям стоит отказаться от молока вовсе.
Ранее испанские ученые выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета. В Минздраве России согласились с тем, что этот напиток полезен, но добавили, что научно обоснованных данных о его способности предотвращать онкологию не получали.
В свою очередь американские медики провели исследование, касающееся пользы различных напитков для хорошего ночного отдыха. Молоко оказалось лучшим вариантом для здорового сна.
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