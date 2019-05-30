Молоко вызывает смертельные заболевания
Специалисты провели опыт. Они исследовали кровь сотен европейских коров и изучили молоко и молочные продукты из супермаркетов. Помимо этого они взяли образцы крови у здоровых людей и пациентов с колоректальным раком.
Специалисты обнаружили патогенные микроорганизмы. Они нашлись и в продуктах животного происхождения, и в изученных клетках человека.
По мнению исследователей, заражение такими микроорганизмами происходит уже в первый год жизни человека. Это связано с тем, что у младенцев слабый иммунитет.
Врачи не советуют слишком рано давать детям продукты из коровьего молока. Они рекомендуют до года кормить малышей грудью.
Отметим, отказ от коровьего молока и говядины в зрелом возрасте бесполезен. К этому моменту инфицирование патогенами уже произошло.
Подводя итоги, ученые считают, что существует высокий риск появления рака молочной железы и простаты из-за чрезмерного потребления молока и говядины. Тем не менее, эксперты отмечают, что для утверждения данной гипотезы необходимы более подробные исследования.
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