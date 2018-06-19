Молоко из пакетов признали крайне опасным
Ученые называют такую продукцию "неприемлемым риском" для печени и эндокринной системы. Для подтверждения своей теории эксперты взяли 25 проб молока из полиэтиленовых пакетов и бутылок и провели масштабное исследование.
Оказалось, что в 58% проб молочки из пакетов и 40% проб из бутылок есть вредоносные фталаты. Эти вещества активно применяют при производстве пластмасс с целью придания им прочности и гибкости.
Медики рассчитали суточную дозу фталатов, которая поступает в организм ребенка и взрослого, если они пьют молоко из пакетов и пластмассовых бутылок. Риск для здоровья оказался очень высоким, сообщает Life.ru.
Стоит отметить, что фталаты из пластмассовых бутылок попадают не только в молоко, но и в любой продукт – например, воду. Однако нежелательные субстанции быстрее всего впитываются в жирную среду. Таким образом, молочная продукция является отличным источником вредоносных веществ.
Кроме как на печень и эндокринную систему, фталаты крайне негативно влияют на почки, легкие и другие органы. В связи с этим врачи призывают потребителей быть максимально бдительными при выборе молочных продуктов.
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