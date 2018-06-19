Молоко из пакетов признали крайне опасным

Эксперты пришли к выводу, что молоко, которое продается в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых бутылках, несет серьезную угрозу для здоровья. По их словам, такая упаковка выделяет токсичные вещества, попадающие в организм человека.



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