7 продуктов для здоровья суставов

Состояние Бари Алибасова Русофобская истерика в Грузии Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 11 июля
Лента новостей
13:50
Во время бури в Греции погибли двое русских туристов
13:47
Месси признали лучшим футболистом года
13:24
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
13:20
Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 11
13:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июля 2019 года
12:51
Мать Тимати в мини-юбке вызвала фурор
12:51
Замглавы Пенсионного фонда задержали по подозрению в получении взятки
12:42
Транспортный коллапс: движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара в Мытищах
12:22
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
12:18
Цискаридзе обрушился на обматерившего Путина земляка
12:13
Россияне добровольно отказываются от секса
12:07
Шоссе перекрыли, есть пострадавшие: подробности жуткого пожара в Мытищах
12:05
Чего нельзя делать в сексе современной женщине
11:41
Билан в пальто свел с ума провинциальную чиновницу
11:34
Как взять кредит и не попасть в долговую яму
11:33
Опухшая Ольга Бузова не может ходить
11:32
Страшные кадры: под Москвой загорелась ТЭЦ
11:30
В Британии выразили надежду на продолжение форума "Развитие парламентаризма"
11:17
Рядом с Красной площадью напали на журналистку Bloomberg
11:05
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
10:58
"Веселье" исчезло из отношений": принцу Уильяму стало скучно с Кейт Миддлтон
10:45
Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка
10:45
В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон
10:41
Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет молниеносного похудения
10:40
Загнивающему Лукашенко дали второй шанс после страшного диагноза
10:20
Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли
10:15
Скончался до приезда медиков: Наташа Королева набросилась с ножом на сожителя
09:56
Актер из "Властелина колец" впервые станет отцом
09:44
"Мне очень обидно": Гагарина о последствиях манипуляций с лицом
09:33
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение
09:31
Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей
09:27
Личные данные 450 тысяч россиян утекли в Сеть
08:58
Британец попытался проникнуть в покои Елизаветы II
08:23
Зарвавшаяся Украина решила переименовать Россию
08:15
Почему студентка упала в обморок на встрече с Путиным
06:11
Украинцы отыгрались на детях после издевательства над инвалидом Самойловой
04:29
Известная теннисистка не постеснялась показать свои недостатки
02:18
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
00:07
"Хороша чертовка!": аппетитная Самбурская поделилась пикантным снимком
21:55
Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына
21:51
В Москве мужчина продал в рабство подростка
21:44
"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой
21:32
"Пожизненное клеймо": на дочь Алсу вылили ушат помоев
21:17
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
21:16
"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
21:03
Под Москвой кассир магазина похитил крупную сумму денег
20:40
"Колхоз": россияне поиздевались над нелепой прической Бородиной
20:32
"Я развожусь": новая пассия Виторгана сделала заявление
20:18
Названы самые популярные книги у москвичей
20:01
"Единая Россия" разберется с "наливайками" в жилых домах
19:50
55-летний актер из "Папиных дочек" стал отцом в четвертый раз
19:38
Борисов в шоке: муж подозреваемой в ограблении банка попросил денег у зрителей Первого канала
19:16
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга
19:05
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
18:47
В петербургском метро пьяного мужчину зажало эскалатором
18:22
Гузеева прервала молчание после слухов о разводе
18:17
Самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за буйного пассажира
18:00
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
17:50
"Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу
17:36
Рапунцель дала пинка вернувшемуся в "Дом-2" Яббарову
17:06
В Сочи туристка упала с обрыва
17:02
Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение
16:49
Без Богомолова: разведенка Собчак решила жить одна в доме за 40 миллионов
16:47
Руководство шоу распекает Корчевникова за полноту
16:38
Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж
16:35
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
16:24
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел массовый сбой
16:05
"Превратилась в Пузову": разжиревшую Бузову жестоко высмеяли
16:05
Госдума сокращает сроки продажи жилья без налога
15:58
Обнародовал личную переписку: Шепелев разоблачил отравление Алибасова
15:53
Был без прав: в Уфе в ДТП с мотоциклом пострадал человек
15:45
В "Росатоме" успешно закончили работы по проекту BEST
15:34
"Огонь!": Газманов с обнаженным торсом сразил наповал
15:30
"Дурак дураком": Харламов предстал в оригинальном образе
15:25
Знаменитая итальянская актриса умерла в возрасте 96 лет
15:21
Третий приступ Меркель ужаснул народ (видео)
15:15
Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года
14:43
Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме
14:33
Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой
14:32
Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью
14:32
Спал в другой комнате: сплетник Малахов публично покопался в грязном белье Милявской и ее мужа
14:29
В московской гостинице убили стюардессу
14:21
Пилот потерял сознание: вылетевший из Домодедово лайнер экстренно приземлился в Калуге
13:42
"В гримерке": Свиридова в подробностях рассказала о смерти
13:34
Москвичка прогуляла полученные за рождение ребенка деньги
13:23
Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником
13:04
Популярный блогер ради лайков утопил машину в реке под Москвой
12:59
Российские вареники признали опасными
12:45
"Неприятно смотреть": располневшую звезду сериала "СашаТаня" перестали узнавать
12:34
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку
12:25
"Он маньяк!": встревоженная Пугачева попросила закрыть своих детей
12:22
Скабеева показала восторгающихся Путиным молодух
12:13
В московском метро поезд наехал на девушку
12:04
Раскрыты главные секреты семейного счастья
11:52
Осталось недолго: одряхлевшему Лукашенко вынесли страшный вердикт
11:45
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
11:36
Климкин рассказал о победном плане Путина
11:34
Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
11:24
"Намного красивее": новую женщину Виторгана сравнили с Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ты всегда можешь вернуться": обращение Арбениной к ушедшей с цыганским табором дочери
Пригожин встал грудью за Путина
Увешанная дорогущими цацками Маркл устроила переполох
Наташе Королевой врезали за странный поцелуй сына
Порошенко пригрозил украинцам расправой
Звезда "Уральских пельменей" предстала полуобнаженной
Здоровье

7 продуктов для здоровья суставов

Фото: www.globallookpress.com
В средствах массовой информации питанию человека уделяют слишком много внимания. Считается, что едва ли не все болезни лечатся определенной диетой. Каждому продукту приписываются полезные свойства, якобы помогающие сохранить здоровье определенных органов. Но в некоторых ситуациях диета действительно необходима. 
прочитано 318 раз

К примеру, при болезнях почек снижают потребление соли и жидкости. При изжоге или язвенной болезни желудка не едят острое и кислое. В случае хронического панкреатита действует запрет на жирную пищу. А вот при болезнях суставов диета не назначается. Нет таких сочетаний продуктов, которые позволили бы избавиться от артроза или артрита, либо хотя бы достоверно уменьшить симптомы этих заболеваний. Тем не менее, по словам травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук, основателя собственной клиники Юрия Глазкова, некоторые продукты действительно содержат вещества, которые необходимы для нормального функционирования опорно-двигательной системы. Их включение в рацион не гарантирует ни предотвращение болезней суставов, ни тем более их излечение. Эта пища, вполне вероятно, позволит вам снизить риск некоторых патологий или чувствовать себя лучше в ситуациях, когда заболевание уже дало о себе знать.

Холодец

Содержит в составе глюкозамин и хондроитин. Эти вещества вывариваются из соединительной ткани животных в процессе приготовления продукта и улучшают состав синовиальной жидкости. При пожизненном приеме теоретически возможно, хотя практически не доказано, снижение риска артроза. Правда, следует заметить, что хондроитина в холодце не так много – значительно меньше, чем в составе препаратов и БАД. К тому же, мало кто готов поедать холодец ежедневно в течение всей жизни.

Желе

Содержит гидролизированный коллаген. Именно он придает этому блюду характерную студенистую консистенцию. Лучше готовить желе самостоятельно, а не покупать в готовом виде. Потому что не факт, что купленное желе содержит коллаген, вполне вероятно, что в нем использованы другие загустители (например, на основе водорослей). Как и холодец, желе приносит пользу суставам только при ежедневном пожизненном употреблении в большом количестве. Тем, кто не готов идти на такие жертвы, можно рассмотреть вариант с употреблением одной чайной ложки пищевого желатина в день.

Фото: www.globallookpress.com

Сыр

Является источником кальция, как и любые другие молочные продукты. Кальций укрепляет кости, а если они крепкие, это благоприятно сказывается на состоянии опорно-двигательной системы в целом.

Печень

Является источником практически всех витаминов и микроэлементов. Их здесь очень много, так печень – это не только "лаборатория", но еще и "склад" организма. В ней депонируется огромное количество различных веществ, полезных для здоровья человека. Регулярное употребление печени предотвращает гиповитаминоз, который вреден не только для суставов, но и для других органов.

Красный перец

Обладает противовоспалительным действием. Правда, выражен этот эффект гораздо слабее, чем у противовоспалительных препаратов. Возможно, регулярное употребление перца в пищу позволит уменьшить хроническую боль в суставах при артрозе.

Жирная рыба

Является источником витамина D и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Витамин D обеспечивает хорошую минерализацию костей. Он улучшает усвояемость кальция. Крепкие кости снижают нагрузку на суставы, в то время как гиповитаминоз D приводит к рахиту, повышенной хрупкости костной ткани (остеопорозу) или их размягчению (остеомаляции).

Фото: www.globallookpress.com

Овощи и фрукты

Содержат большое количество клетчатки и обладают низкой калорийностью. Чем больше вы съедите овощей и фруктов, тем меньше "влезет" другой, более калорийной пищи. Соответственно, эта группа продуктов способствует сохранению нормальной массы тела. У человека с нормальным весом в три раза ниже риск развития остеоартроза.

Так что, определенную пользу от продуктов получить действительно можно. Но следует понимать, что диета не лечит болезни суставов. Если появились боль, хруст, покраснение, ограничение подвижности, это говорит о том, что уже поздно налегать на желе и холодец. Нужно обратиться к врачу и получить лечение. В противном случае разрушение сустава будет прогрессировать, и это закончится необходимостью эндопротезирования. Эти операции проводятся очень часто – миллионам пациентов ежегодно ставят искусственные суставы вместо собственных, разрушенных патологическим процессом.

Для защиты суставов от артроза нужно принимать препараты, содержащие хондропротекторы, контролировать вес, обеспечивать умеренные, но ограничивать тяжелые физические нагрузки. При начавшемся патологическом процессе можно использовать артротерапию – уколы гиалуроновой кислоты и богатой тромбоцитами плазмы в сустав. Метод стимулирует регенерацию гиалинового хряща и смягчает трение суставных поверхностей за счет улучшения состава синовиальной жидкости.

11 июля 2019, 13:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

"Понос и рвота": Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске
"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать
Мать Тимати в мини-юбке вызвала фурор
"Найдем подлеца": Екатерина Стриженова стала жертвой обмана

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка

Женщина призналась, что не ожидала такого поступка актрисы
Шоу-бизнес

Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли

Мэддокс задумал судиться с родителями
Политика

Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей

Бывшему президенту Украины в очередной раз предъявили обвинения в воровстве
Шоу-бизнес

Цискаридзе обрушился на обматерившего Путина земляка

Балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинского телевидения

Гороскоп

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви

Фоторепортажи

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru