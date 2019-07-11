7 продуктов для здоровья суставов

В средствах массовой информации питанию человека уделяют слишком много внимания. Считается, что едва ли не все болезни лечатся определенной диетой. Каждому продукту приписываются полезные свойства, якобы помогающие сохранить здоровье определенных органов. Но в некоторых ситуациях диета действительно необходима.

К примеру, при болезнях почек снижают потребление соли и жидкости. При изжоге или язвенной болезни желудка не едят острое и кислое. В случае хронического панкреатита действует запрет на жирную пищу. А вот при болезнях суставов диета не назначается. Нет таких сочетаний продуктов, которые позволили бы избавиться от артроза или артрита, либо хотя бы достоверно уменьшить симптомы этих заболеваний. Тем не менее, по словам травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук, основателя собственной клиники Юрия Глазкова, некоторые продукты действительно содержат вещества, которые необходимы для нормального функционирования опорно-двигательной системы. Их включение в рацион не гарантирует ни предотвращение болезней суставов, ни тем более их излечение. Эта пища, вполне вероятно, позволит вам снизить риск некоторых патологий или чувствовать себя лучше в ситуациях, когда заболевание уже дало о себе знать.

Холодец

Содержит в составе глюкозамин и хондроитин. Эти вещества вывариваются из соединительной ткани животных в процессе приготовления продукта и улучшают состав синовиальной жидкости. При пожизненном приеме теоретически возможно, хотя практически не доказано, снижение риска артроза. Правда, следует заметить, что хондроитина в холодце не так много – значительно меньше, чем в составе препаратов и БАД. К тому же, мало кто готов поедать холодец ежедневно в течение всей жизни.

Желе

Содержит гидролизированный коллаген. Именно он придает этому блюду характерную студенистую консистенцию. Лучше готовить желе самостоятельно, а не покупать в готовом виде. Потому что не факт, что купленное желе содержит коллаген, вполне вероятно, что в нем использованы другие загустители (например, на основе водорослей). Как и холодец, желе приносит пользу суставам только при ежедневном пожизненном употреблении в большом количестве. Тем, кто не готов идти на такие жертвы, можно рассмотреть вариант с употреблением одной чайной ложки пищевого желатина в день.

Сыр

Является источником кальция, как и любые другие молочные продукты. Кальций укрепляет кости, а если они крепкие, это благоприятно сказывается на состоянии опорно-двигательной системы в целом.

Печень

Является источником практически всех витаминов и микроэлементов. Их здесь очень много, так печень – это не только "лаборатория", но еще и "склад" организма. В ней депонируется огромное количество различных веществ, полезных для здоровья человека. Регулярное употребление печени предотвращает гиповитаминоз, который вреден не только для суставов, но и для других органов.

Красный перец

Обладает противовоспалительным действием. Правда, выражен этот эффект гораздо слабее, чем у противовоспалительных препаратов. Возможно, регулярное употребление перца в пищу позволит уменьшить хроническую боль в суставах при артрозе.

Жирная рыба

Является источником витамина D и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Витамин D обеспечивает хорошую минерализацию костей. Он улучшает усвояемость кальция. Крепкие кости снижают нагрузку на суставы, в то время как гиповитаминоз D приводит к рахиту, повышенной хрупкости костной ткани (остеопорозу) или их размягчению (остеомаляции).

Овощи и фрукты

Содержат большое количество клетчатки и обладают низкой калорийностью. Чем больше вы съедите овощей и фруктов, тем меньше "влезет" другой, более калорийной пищи. Соответственно, эта группа продуктов способствует сохранению нормальной массы тела. У человека с нормальным весом в три раза ниже риск развития остеоартроза.

Так что, определенную пользу от продуктов получить действительно можно. Но следует понимать, что диета не лечит болезни суставов. Если появились боль, хруст, покраснение, ограничение подвижности, это говорит о том, что уже поздно налегать на желе и холодец. Нужно обратиться к врачу и получить лечение. В противном случае разрушение сустава будет прогрессировать, и это закончится необходимостью эндопротезирования. Эти операции проводятся очень часто – миллионам пациентов ежегодно ставят искусственные суставы вместо собственных, разрушенных патологическим процессом.

Для защиты суставов от артроза нужно принимать препараты, содержащие хондропротекторы, контролировать вес, обеспечивать умеренные, но ограничивать тяжелые физические нагрузки. При начавшемся патологическом процессе можно использовать артротерапию – уколы гиалуроновой кислоты и богатой тромбоцитами плазмы в сустав. Метод стимулирует регенерацию гиалинового хряща и смягчает трение суставных поверхностей за счет улучшения состава синовиальной жидкости.