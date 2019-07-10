Найден запрещенный для похудения ингредиент
Как оказалось, продукты с клейковиной категорически противопоказаны людям, которые тщательно следят за своим весом. Особенно тем, кто стремится похудеть. И дело далеко не в калорийности такой пищи.
Главная особенность глютена в том, что, пройдя по пищеварительному тракту, он склеивает ворсинки тонкого кишечника и нарушает его работу. Кроме того, даже в небольших количествах он способствует активному набору лишнего веса.
Стало известно, что, поступая в организм, пшеничный белок соединяет между собой все другие продукты и, тем самым, образует комки пищи. "Из-за этого ферментам в пищеварительном соке сложнее расщепить пищу до более мелких молекул", – отметила эксперт в психологии снижения веса и автор тренинга похудения Елена Кален.
Также она рассказала, что это приводит к затруднительному поступлению полезных веществ. Соответственно, клетки будут страдать без энергии и питания, сообщает "Экспресс газета".
"А в таком случае организм переходит в режим энергосбережения, то есть замедляет обменные процессы", – утверждает специалист.
По ее словам, именно это и является еще одной причиной, которая ведет к набору веса. Тем не менее, исключать глютеновые продукты полностью Елена Кален не рекомендует, так как это может спровоцировать пищевой срыв.
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