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Найден запрещенный для похудения ингредиент

Фото: www.globallookpress.com
Диетологи раскрыли секрет часто встречающего в хлебобулочных изделиях ингредиента. Они рассказали о вреде глютена.
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Как оказалось, продукты с клейковиной категорически противопоказаны людям, которые тщательно следят за своим весом. Особенно тем, кто стремится похудеть. И дело далеко не в калорийности такой пищи.

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Главная особенность глютена в том, что, пройдя по пищеварительному тракту, он склеивает ворсинки тонкого кишечника и нарушает его работу. Кроме того,  даже в небольших количествах он способствует активному набору лишнего веса.

Стало известно, что, поступая в организм, пшеничный белок соединяет между собой все другие продукты и, тем самым, образует комки пищи. "Из-за этого  ферментам в пищеварительном соке сложнее расщепить пищу до более мелких молекул", – отметила эксперт в психологии снижения веса и автор тренинга похудения Елена Кален.

Также она рассказала, что это приводит к затруднительному поступлению полезных веществ. Соответственно,  клетки будут страдать без энергии и питания, сообщает "Экспресс газета".

"А в таком случае организм переходит в режим энергосбережения, то есть замедляет обменные процессы", – утверждает специалист.

По ее словам, именно это и является еще одной причиной, которая ведет к набору веса. Тем не менее, исключать глютеновые продукты полностью Елена Кален не рекомендует, так как это может спровоцировать пищевой срыв. 

Автор: Екатерина Плискина10 июля 2019, 11:24

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