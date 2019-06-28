Выявлены причины возникновения рака груди
Специалист выделил несколько главных факторов, провоцирующих страшный недуг. Первый и самый важный – ожирение.
По словам доктора, опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены. Именно поэтому риск вероятности развития опухоли увеличивается.
Он также утверждает, что каждые пять лишних килограммов веса повышают вероятность появления заболевания на 4–8%. "Этот фактор основной, и он доказан", – добавил ученый.
Также Махсон предупреждает, следует с особым вниманием следить за состоянием и работой яичников. Рак молочной железы напрямую связан с их функцией, поэтому малейшие изменения в них могут спровоцировать онкологическое заболевание груди.
Аркадий Аксененко, в свою очередь, заявил о существовании свыше 158 факторов развития смертельной болезни. Он считает, что аборты, возраст, поздняя беременность и проживание в жарком климате повышают риск появления недуга. А вот роды в 19–20 лет и грудное вскармливание на протяжении более года, наоборот, значительно снижают вероятность, сообщает Life.ru.
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