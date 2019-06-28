Выявлены причины возникновения рака груди

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 28 июня
Лента новостей
12:18
"Я не хотела бы никогда с ним работать": Темникова вгрызлась в горло Фадееву
12:05
Володин предложил отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского
12:05
Сбой в движении поездов под Москвой произошел из-за кражи
11:52
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
11:51
Для могилы Аллы Борисовны не нашлось места рядом с Галкиным
11:33
"Колхоз": истосковавшуюся по мужчинам Самбурскую жестоко унизили
11:31
Погиб водитель: в Башкирии автомобиль врезался в бетонный блок
11:19
Обворожительная Снигирь снялась без лифчика
11:11
Опубликован список запрещенных к содержанию животных
10:50
"Сварщица": Чехова с ведром на голове шокировала странным образом
10:41
"Включи ты свой недоразвитый мозг": россияне заплевали "зажравшуюся" Терешину
10:19
52-летняя Поплавская потрясена жуткой реакцией на позднюю беременность
09:56
Яббаров закатил позорную истерику после ухода из "Дома-2"
09:44
Компания "Ангара" пообещала наградить членов экипажа загоревшегося Ан-24
09:22
Столичные аэропорты задержали десятки рейсов из-за непогоды
09:09
"Образец дурновкусия": затравленная Лорак стыдливо замела следы
09:06
Лобода обнародовала кадры со свадьбы
09:00
Главные события Москвы
08:54
Профессор Андрей Сахаров скончался на 90-м году жизни
08:38
Борисова откровенно о страшной причине смерти Началовой
08:16
Первый канал и Малахов влипли в скандал из-за сестер Хачатурян
06:34
Календарь красоты на июль 2019
04:11
Сменившую имидж Барановскую втоптали в грязь
02:03
Аномальная жара до конца месяца унесет тысячи жизней
00:05
"Кто он? Не томите!" – Чехова заинтриговала народ новым избранником
23:27
На Ярославском шоссе полыхает огромный склад
22:10
Путина умоляют спасти умирающую Хлебникову
22:10
Путин сделал шокирующее признание о преемнике
22:05
"Он напуган": истерике Зеленского нашлось объяснение
21:23
Футболистам купили Бузову для жестких игр
21:11
Макаревич рассказал о спасении от радиации водкой
20:46
Климкин жестко ответил Зеленскому
20:39
"Обычные проходимцы": российским звездам надавали пинков
20:06
Депутаты проконтролируют распределение субсидий во Владимирской области
19:56
На западе Франции неизвестный открыл стрельбу
19:23
"Затяжной сериал": стала известна мерзкая правда об отравлении Алибасова
19:00
Первых косаток и белух выпустили из "тюрьмы"
18:32
Вскрылась порочная связь Фадеева и Серябкиной
17:50
Расходы россиян возьмут под жесткий контроль
17:14
Зеленский публично обратился к Путину с просьбой
17:03
Очухавшийся после отравления Алибасов станет главным продюсером России
17:03
Салтыкова прокомментировала свое интересное положение
16:27
"Буду давать только за деньги": 65-летняя Успенская о связи с импотентами
16:18
"Мам, ты ***?!" – Собчак сделала грязное признание
16:12
"Ваш замок заливает": сбежавшему из страны Галкину сообщили неутешительные новости
16:09
55-летняя Азиза бросила жениха перед свадьбой
15:33
Дочь Тимати пошла по стопам матери-модели
15:26
Шикарный отдых Александра Реввы
15:04
"Вернулась из загула": бывшую любовницу Гуфа перестали узнавать
15:02
"Русалка, что ли?": блондинка Утяшева ужаснула народ
14:54
Ирина Винер поздно узнала о жестком запрете
14:43
Актер из сериала "Альф" скончался после длительной борьбы с раком
14:39
Разъяренная Бородина обрушилась на кормящих "мамочек"
14:36
Стало известно о близкой связи Началовой и Кравец
14:33
Брежневу затравили за откровенный разговор о сексе
14:32
Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы
14:30
"Не повторяйте ошибок": Зеленскому поставили жесткий ультиматум
14:26
Аллу Борисовну похоронили рядом с Юлией Началовой
14:19
Ядовитый паук до смерти напугал москвичей
13:53
Под Архангельском при столкновении поезда и авто пострадали трое детей
13:48
Россия и Молдавия активизируют межпарламентское сотрудничество
13:45
Звезда "Папиных дочек" решилась на странный поступок
13:42
Стало известно имя возможного заместителя Шойгу
13:41
Водонаева положила конец своей супружеской жизни
13:29
Россияне проигнорировали похороны Аллы Борисовны
13:25
"ЕР" представит Медведеву предложения по увеличению несырьевого экспорта
13:20
Салтыкова призналась в страшной зависимости
13:10
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июня 2019 года
13:02
Эксперты нашли разгадку тайны перевала Дятлова
12:57
Почерневший Ефремов едва держался на ногах у гроба матери
12:49
Народный артист России умер после падения в оркестровую яму
12:44
"Я Анна Седокова и я алкоголик": сенсационное заявление певицы
12:35
Асмус приревновала Харламова к известной телеведущей
12:34
"Медицина бессильна": подруга рассказала о страшном недуге Аллы Борисовны
12:15
Беспомощного Лукашенко отправляют в отставку из-за Путина
12:11
Пенсионерка насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена
12:04
"Кошмар какой": Меркель ужаснула новым приступом
12:00
Клара Новикова откровенно о смертельной болезни
11:58
Назван лучший вуз России
11:54
Внучка Ротару шокировала "полуголым" фото
11:51
Многодетная Кожевникова взвыла от вопиющей несправедливости
11:41
Делягин: Выборы в МГД – политическое фиаско Навального
11:31
Отравившийся Алибасов показал все после вспыхнувшего скандала
11:30
Порошенко дерзко пригрозил России санкциями
11:28
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
11:24
Пассажир заснял момент крушения загоревшегося Ан-24 (видео)
11:14
Соловьев заткнул рот вдове Доренко
11:09
Скончался отец Эминема
11:04
Голубоглазый сын Иглесиаса сразил наповал
10:51
"ЕР" предлагает законодательно определить места для камер на дорогах
10:36
"Поедающая животных": невесту Тимати обвинили в лицемерии
10:36
Успенская попала под страшный обстрел
10:29
Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии
10:08
Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей
10:05
Пласидо Доминго пропустил спектакль в Мариинке
09:47
"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка
09:44
Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"
09:39
Умерла звезда "Секретных материалов"
09:22
Алсу посадили в лужу в день рождения
09:21
"Аэрофлот" взвинтит цены на билеты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Главные события Москвы
Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
Здоровье

Выявлены причины возникновения рака груди

Фото: www.globallookpress.com
Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертей в мире. Бывший главврач 62-й онкологической больницы в Москве Анатолий Махсон и онколог-маммолог и хирург Аркадий Аксененко рассказали о причинах возникновения рака молочной железы. 
прочитано 294 раза

Специалист выделил несколько главных факторов, провоцирующих страшный недуг. Первый и самый важный – ожирение.

ПО ТЕМЕ

Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний

Названы самые вероятные убийцы человечества

По словам доктора, опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены. Именно поэтому риск вероятности развития опухоли увеличивается.

Он также утверждает, что каждые пять лишних килограммов веса повышают вероятность появления заболевания на 4–8%. "Этот фактор основной, и он доказан", – добавил ученый.

Также Махсон предупреждает, следует с особым вниманием следить за состоянием и работой яичников. Рак молочной железы напрямую связан с их функцией, поэтому малейшие изменения в них могут спровоцировать онкологическое заболевание груди.

Аркадий Аксененко, в свою очередь, заявил о существовании свыше 158 факторов развития смертельной болезни. Он считает, что аборты, возраст, поздняя беременность и проживание в жарком климате повышают риск появления недуга. А вот роды в 19–20 лет и грудное вскармливание на протяжении более года, наоборот, значительно снижают вероятность, сообщает Life.ru.

Автор: Екатерина Плискина28 июня 2019, 12:12

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

Едва стоящий на ногах Ефремов весь вечер поминал покойную мать
"Я не хотела бы никогда с ним работать": Темникова вгрызлась в горло Фадееву
Заявление лечащего врача об отравившемся Бари Алибасове
Для могилы Аллы Борисовны не нашлось места рядом с Галкиным

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка

Телеведущая расставила точки над i
Шоу-бизнес

Обворожительная Снигирь снялась без лифчика

Актриса обнародовала пикантное фото
Шоу-бизнес

Клара Новикова откровенно о смертельной болезни

Артистка прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

"Образец дурновкусия": затравленная Лорак стыдливо замела следы

Артистку разнесли за неудачное фото

Гороскоп

Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям

Фоторепортажи

Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru