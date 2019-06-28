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Эксперты назвали эффективные способы бросить курить

Фото: www.globallookpress.com
С 13 по 15 июня в Варшаве проходил ежегодный Глобальный форум по никотину, участники которого искали менее вредные способы потребления этого вещества. Число присутствующих экспертов превысило 650 человек – представители отрасли, защитники прав потребителей, академики и специалисты из сферы общественного здоровья.
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Участникам глобального форума удалось прийти к консенсусу. Эксперты согласились с тем, что альтернативные бездымные продукты заметно менее вредны по сравнению с традиционными сигаретами. На мероприятии были представлены многочисленные исследования, которые подтверждали правоту этой точки зрения.

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"Главные источники токсичности находятся в продуктах горения сигареты", – цитирует портал "Общественное здоровье.рф" профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джерри Стимсона (Gerry Stimson). Именно поэтому, заметил он со ссылкой на соответствующие исследования, электронные сигареты и нагреваемый табак были признаны на 95% безопаснее по сравнению с обычными сигаретами.

Также данные из разных стран свидетельствуют о том, что альтернативная продукция помогает многим людям бросить курить. "В США благодаря доступности продуктов вейпинга продажа сигарет снижается быстрее", – заметил юрист и председатель Наблюдательного совета Центра права, политики и этики здравоохранения при Университете Оттавы Дэвид Суинер (David Sweanor). По его словам, в Японии продажи сигарет упали на 27% после появления на рынке систем нагревания табака.

Некоторые участники форума также заявили, что право людей на переход к более безопасным методам потребления никотина должно быть закреплено на законодательном уровне. Речь идет о том, чтобы одобрять более безопасные формы продуктов и поощрять менее рискованное поведение, а не на пытаться искоренить данную продукцию в принципе.

"Снижение вреда находится на пересечении прав человека и социальной справедливости. Речь идет о людях, включая курильщиков, и об их фундаментальном праве самостоятельно принимать решения и иметь доступ к технологиям, которые помогут им улучшить собственное здоровье", – подчеркнул доктор и профессор социальных и поведенческих наук Колледжа глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета Дэвид Абрамс (David Abrams).

Глобальный форум по никотину проводится уже в шестой раз. С каждым годом число научных работ на эту тему неуклонно растет. Однако участники конференции считают, что останавливаться на достигнутом нельзя. По их мнению, необходимо продолжить долгосрочные исследования. Их результаты, считают некоторые эксперты, смогут убедить регуляторов и политиков в важности бездымных продуктов с никотином для успешного отказа от сигарет во всем мире.

Автор: Иван Поляков28 июня 2019, 10:06

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