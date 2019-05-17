Курильщики могут попрощаться с эрекцией и лишними сантиметрами
У курильщиков высоко развит риск атеросклероза во всех кровеносных сосудах из-за влияния никотина на организм. В том числе в тех, что находятся в половом члене.
Поэтому каждый мужчина-курильщик может столкнуть с проблемой уменьшения размеров полового члена. Также никотин провоцирует развитие эректильной дисфункции.
"Причина – нарушение нормального кровотока в половом органе", – твердо заявил уролог Марк Ланиадо.
Размер полового члена уменьшается с возрастом, это факт. Но процесс значительно ускоряется из-за затрудненного притока крови.
Сигаретный дым тоже не несет в себе никакой пользы, скорее, наоборот. В нем находятся токсины, которые также негативно отражаются на половом органе. Причем, иногда они приводят к хроническому отсутствию эрекции, сообщает Men’s Health.
Эксперты напоминают, что эректильная дисфункция напрямую связана с болезнями сердца, которые провоцирует никотин. Поэтому во избежании серьезных проблем с половой жизнью мужчинам следует задуматься об отказе от сигарет. Надо выбирать: либо острое, но неосуществимое желание затянуться после акта любви, либо отсутствие возможности принять с кем-либо горизонтальное положение.
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