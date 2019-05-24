Названы смертельные сигареты
Специалисты проанализирови данные о количестве и виде выкуриваемых сигарет. В исследовании приняли участие 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет.
Установлено, что курильщики "лёгких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком легких, как люди, предпочитающие обычные сигареты с фильтром. Но самое пагубное влияние оказывают сигареты без фильтра. Они увеличивают риск смерти от онкоголии в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.
Автор исследования Нина Томас прдполагает, что это связано с повышенным содержанием смолы. Но доказать это пока не удалось. Опыты будут продолжаться.
Врачи напоминают, что любое курение вредит вашему здоровью и является одной из основных причин появления рака легких. Для борьбы с пагубной привычкой советуем обратиться за помощью к книге Аллена Кара "Легкий способ бросить курить". Миллионы жителей по всему миру победили зависимость после ее прочтения.
Красавчику-актеру беспардонно полезли в трусы
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Об этом рассказали друзья артистки
Музыкальный продюсер не сдержала эмоций
Популярные темы форума
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
Боюсь одиночества
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Хочу вернуть старые отношения
Муж изменят с племянником
Любовник младше на 10 лет
У него нет высшего образования
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Важна ли внешность для мужчины?
Шоу бизнес
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Занимает и не возвращает
Шкивает из стороны в сторону...
Никогда не видел голой девушки в живую
Подарил ужасную машину
Если он резко перестал писать
Постоянно устраивает скандалы
Орифлеймь
Коллеги-ворье и убийцы
Друг заделал ребенка