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Lifestyle

Названы смертельные сигареты

Фото: pixabay.com
Каждый хоть раз слышал фразу: "Курение вредит вашему здоровью". Но ученые из Медицинского университета Южной Каролины выявили самый смертоносный вид курения.
прочитано 380 раз

Специалисты проанализирови данные о количестве и виде выкуриваемых сигарет. В исследовании приняли участие 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет.

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Ученые: электронные сигареты помогают снизить риски при отказе от курения

Установлено, что курильщики "лёгких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком легких, как люди, предпочитающие обычные сигареты с фильтром. Но самое пагубное влияние оказывают сигареты без фильтра. Они увеличивают риск смерти от онкоголии в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.

Автор исследования Нина Томас прдполагает, что это связано с повышенным содержанием смолы. Но доказать это пока не удалось. Опыты будут продолжаться.

Врачи напоминают, что любое курение вредит вашему здоровью и является одной из основных причин появления рака легких. Для борьбы с пагубной привычкой советуем обратиться за помощью к книге Аллена Кара "Легкий способ бросить курить". Миллионы жителей по всему миру победили зависимость после ее прочтения.

Автор: Екатерина Плискина24 мая 2019, 15:39

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