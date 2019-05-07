Медведеву свалила тяжелая болезнь
Несколько часов назад спортсменка разместила в Stories фотографию, на которой она лежит в постели и прикрывает лицо одеялом. "Заболеть в середине тура", – написала Евгения Медведева.
Многие поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые пользователи принялись делиться полезными рецептами, которые, по их словам, помогут ей быстро вернуться в форму.
Несмотря на то что главные турниры подошли к концу, фигуристка продолжает активно работать. Она участвует в проекте Stars on Ice, в котором также задействованы выдающиеся спортсмены со всего мира. В рамках шоу Евгения Медведева вместе с командой посетит 12 городов. Как передает Газета.ру, мировой тур завершится 16 мая в канадском городе Ванкувере.
Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что уход фигуристки от тренера Этери Тутберидзе положительно повлиял на карьеру спортсменки. Она стала одной из самых обсуждаемых персон в Сети даже после провала на нескольких турнирах. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем дружит, кто против кого", – отметил эксперт.
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