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Медведеву свалила тяжелая болезнь

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Молодая фигуристка Евгения Медведева серьезно заболела. Печальную новость она сообщила на своей странице в Instagram.
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Несколько часов назад спортсменка разместила в Stories фотографию, на которой она лежит в постели и прикрывает лицо одеялом. "Заболеть в середине тура", – написала Евгения Медведева. 

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

Многие поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые пользователи принялись делиться полезными рецептами, которые, по их словам, помогут ей быстро вернуться в форму.

Несмотря на то что главные турниры подошли к концу, фигуристка продолжает активно работать. Она участвует в проекте Stars on Ice, в котором также задействованы выдающиеся спортсмены со всего мира. В рамках шоу Евгения Медведева вместе с командой посетит 12 городов. Как передает Газета.ру, мировой тур завершится 16 мая в канадском городе Ванкувере.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что уход фигуристки от тренера Этери Тутберидзе положительно повлиял на карьеру спортсменки. Она стала одной из самых обсуждаемых персон в Сети даже после провала на нескольких турнирах. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем дружит, кто против кого", – отметил эксперт.

Автор: Полина Крылова7 мая 2019, 08:52

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