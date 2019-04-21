"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
Необычный наряд спортсменка примерила во время выступления в проекте Ice Fantasia 2019, который прошел Южной Корее. В подписи к кадру девушка призвала поклонников поучаствовать в необычном конкурсе: придумать самый обидный комментарий к снимку. "Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд", – пошутила Евгения Медведева.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие пользователи признались, что не смогли придумать негативное замечание. "Я честно пыталась написать какую-нибудь гадость, да только все вылилось в "Женя такая шикарная. Поскорее бы новый сезон", "А мне очень нравится образ", "Огонь!", "Еще одно доказательство того, что Женя богиня!", – делились мыслями комментаторы.
Некоторые пользователи принялись соревноваться в остроумии. Так, один подписчик разыграл забавный диалог Евгении Медведевой с возлюбленным. "Парень: сегодня встречаемся с моими родителями, веди себя поскромнее. Женя:...", – написал один. Другой юзер вспомнил о другой фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая прославилась благодаря номеру с раздеванием. "Туктамышева: пост сдал. Медведева: пост принял", – отметил он.
Большинство комментаторов не одобрили откровенный наряд воспитанницы Брайана Орсера. Пользователи посчитали этот костюм неуместным и вульгарным. "Стриптиз-шоу! Женя, не нужен тебе такой образ! Он не для тебя. Ты гораздо целомудреннее", "Это не твое. Зачем повторяешь за Туктамышевой?", "Перезвездилась", – заявили пользователи.
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