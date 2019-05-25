Ученые нашли способ вылечить рак мозга
Недавно группа ученых из Университета Висконсина-Мэдисона и Университета Техаса в Остине провела ряд исследований с использованием рыбы миноги. Данный вид является одним из древнейших на планете, напоминает угрей и населяет реки по всему миру. Но самое главное у нее – рот, полный зубов. Благодаря этому минога паразитирует на других рыбах и питается их кровью. По мнению ученых, именно эта особенность рыбы позволит повысить эффективность лечения рака мозга.
Миноги смогут доставлять лекарство прямо в мозг. В этом также поможет особый тип молекул из иммунной системы рыб. Сеть макромолекул миноги составляет большую часть центральной нервной системы. По мнению ученых, именно поэтому рыбам удастся доставить препарат прямо в мозг и повысить эффективность лечения рака, травм головы и инсульта.
Подтвердили гипотезу и эксперименты на мышах, больных раком. Дело в том, что у человеческого мозга есть собственный барьер, защищающий от негативных воздействий. К сожалению, этот же барьер не дает полностью пропустить лекарство к очагу заболевания. Но в ходе исследований профессор Шуста и его коллеги смогли разрушить препятствие и исправить ситуацию, передает портал news.wisc.edu.
Это многообещающее открытие, и ученые уверены, что в будущем им удастся при помощи рыбы-паразита лечить рак мозга не только у мышей, но и у людей.
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