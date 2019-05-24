Шаурма способствует активному похудению
За последние 8 лет число людей, страдающих ожирением, значительно увеличилось. У женщин они достигли 26%, у мужчин 14%. Но показатели проложают активно расти.
Первыйг шаг к стройной фигуре – сбалансированное питание. Специалисты рекомендуют брать с собой полезные перекусы: орехи, фрукты, кисло-молочные продукты. Но если сегодня по какой-то причине вы не смогли или не успели это сделать, выход есть. Купите шаурму.
Известный диетолог Сергей Обложко утверждает, что это блюдо считается очень полезным и сбалансированным. В нем есть и белки, и углеводы, и клетчатка. Однако стоит отметить, что надо тщательно следить на количеством масла в шаурме. Лучше заранее попросить производителя уменьшить его порцию, по данным НСН.
Также не стоит есть тесто на кончиках шаурмы, перекрученное в несколько раз. Это быстный углевод, от него мало пользы. Лучше выбросить так называемые "жопки", сообщает телеканал "360"
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