Как жара влияет на женский организм
Немецкие ученые поставили исследование. В нем приняли участие 500 мужчин и женщин. Разделив их на несколько групп, ученые приглашали их в комнату и просили пройти серию достаточно простых, но длительных тестов.
Во время них добровольцы должны были решить несколько простых арифметических задач, воспользоваться интуицией или составить максимальное число слов из большого набора букв. В ходе эксперимента температура изменялась с 16 градусов до 32 градусов Цельсия.
Благодаря опыту эксперты установили, что при повышении температуры воздуха женщины начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами. У них отмечается значительное повышение производительности труда.
Однако на сильный пол жара, наоборот, оказывает отрицательное влияние. Им следует работать в холодных помещениях. Тогда они с легкостью начнут решать логические задачи, сообщает НСН.
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