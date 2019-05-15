Сезонная косметика: как стать неотразимой летом

Зимой и летом набор средств по уходу за кожей и декоративной косметики не может быть одинаковым. Проводить сезонную ревизию в косметичке нужно с той же ответственностью, с которой автолюбители подходят к сезонной смене резины.

Сравнение, возможно, не самое деликатное, зато максимально отражает степень важности, ведь лишь своевременная подготовка и уход позволят как можно дольше сохранять красоту и здоровье кожи. Какие косметологические процедуры нужно успеть пройти, чтобы быть неотразимой летом, и почему стоит сменить "детали" в косметичке, разбирались "Дни.ру".

Солнечный удар

Истосковавшись по теплу и солнцу после суровой зимы, легко потерять бдительность и забыть о том, что прямые солнечные лучи опасны для нашей кожи.

"С наступлением ярких солнечных дней наша кожа начинает активно вырабатывать не только жизненно важный витамин D, но и ряд других соединений, среди которых - меланин. Поэтому если вы зимой можете пренебрегать кремами с SPF, то весной и летом лучше их приобрести, даже если вы не планируете перемещаться из мегаполиса в направлении экватора. Для наиболее распространенного в России II фототипа кожи по Фитцпатрику* подойдут средства с SPF 30-50", – сказала врач-дерматолог, косметолог Зоя Евсюкова.

Текстура защитных средств может быть разной консистенции – легкой, в виде эмульсии или более плотной, мазеподобной. Подбирая их нужно ориентироваться на индивидуальные особенности кожи. Косметолог предупреждает: важно, чтобы на таком средстве было написано "некомедогенный", если ваша кожа склонна к акне.

"Если говорить в общем о средствах для солнечного и теплого сезона, я рекомендую более легкие текстуры любимых привычных средств, так как влажность атмосферы, к счастью, с отключением отопления в квартирах повышается, кожа не так активно теряет влагу. Поэтому крем "от непогоды" можете из косметички убрать. А вот гель с алоэ в качестве SOS-средства при солнечных ожогах приобретите, алоэ очень эффективно снимает раздражение, уменьшает гиперемию и отек кожи, обладает успокаивающим действием", – добавляет врач. Также нужно сделать акцент на средства с гиалуроновой кислотой, они помогут спасти кожу от пересушивания под влиянием солнца.

Бьюти-блогер Дарья Мудрова, в свою очередь, отметила, что летом кожа нуждается в более тщательном очищении, чем зимой. Здесь также важно подбирать средства в зависимости от типа кожи. Но есть и беспроигрышный вариант, который подойдет обладательницам как жирной, так и сухой кожи. Одним из универсальных средств очищения, которое сейчас пользуется большой популярностью, является гидрофильное масло. Оно обеспечивает бережный уход за кожей лица. Также важно летом использовать щадящие тоники и другие средства, не содержащие спирт.

Скрабы в теплое время года также можно использовать, но они должны быть менее агрессивные – с минимальной концентрацией кислот низкой абразивностью. По словам Евсюковой, это нужно для того, чтобы не спровоцировать появление пигментации. Кроме того, эксперт рекомендует наносить кремы только на ночь, а утром и днем применять легкие сыворотки и кремы с солнцезащитными фильтрами и витаминами A и E.

Аналогичный подход требует и тело. Идти на пляж без солнцезащитных кремов категорически запрещено. Здесь также лучше всего подойдут средства с содержанием сока алоэ. Хорошую защиту и уход также обеспечит кокосовое масло. Его лучше наносить на ночь, особенно на загоревшую кожу.

Маски-шоу

Летом как и в любое время года, нужно хотя бы раз в неделю устраивать бьюти-день - делать маски на лицо, волосы, баловать тело обертываниями.

"При уходе за волосами обязательно нужно применять кондиционеры. Что касается салонных процедур, то в теплое время идеально подойдет глейзинг (глазирование волос – процедура, которая придает им объем и блеск – прим.ред.). Профессиональные средства лучше защищают от солнца и от соленной воды", - подчеркнула бьюти-блогер.

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"Палочкой-выручалочкой" в летний период станут матирующие салфетки. И само собой, не стоит забывать о предметах гардероба, которые помогут спрятаться от палящих солнечных лучей. Смело "вооружайтесь" очками и шляпами.

Декоративная косметика

Свои нюансы существуют и в подборе декоративной косметики на лето. Первым делом нужно отправить в отставку тональные кремы с плотной текстурой. Их место в косметичке следует отдать средствам на водной основе. Например, флюидам, которые хорошо распределяются, быстро впитываются и не оставляют жирного блеска на коже.

"Лицо должно сиять правильно. Тренд этого лета "Glossy skin" (глянцевая кожа). Макияж в этом стиле подразумевает безупречность кожи, а это невозможно без хорошего увлажнения и кремом с легкими текстурами, которые не будут забивать поры. Кроме того, используя плотные крема, сложнее оставаться красивой в течение всего дня. В зависимости от типа кожи можно выбирать основы с матирующим эффектом", – сказала Дарья Мудрова.

В случае, если вы из тех счастливиц, которые могут обходиться летом без тональной основы, то лучшим другом для вашей кожи станет матирующая минеральная пудра, в состав которой входят вещества, убирающие покраснения и воспаления. Особенно она подойдет обладательницам жирного и комбинированного типа кожи.

Хлопай ресницами

Еще одним трендом этого лета являются длинные естественные ресницы. Сейчас модно, чтобы ресницы были натуральные, но при этом длинные и разделенные. "Здесь главное – правильно подобрать тушь и не переусердствовать при ее нанесении. Кроме классической черной можно использовать тушь коричневого цвета. Летом предпочтительна водостойкая тушь, с ней вы будете чувствовать себя уверенней на отдыхе", – отметила бьюти-блогер.

Оформление бровей предпочтительно делать не карандашом, а соответствующим гелем с пигментом под цвет волос. Он придаст им актуальной текстурности. А вот от агрессивного контуринга этим летом нужно отказаться. Ярким акцентом в мейкапе могут стать максимально модные в этом сезоне монотени.

Сейчас очень актуальны цветные "смоки айс". Но при этом остальной макияж должен быть нюдовым – никаких ярких румян, четко прорисованных бровей и скул. Если вы решили выделить глаза только тушью и коричневыми тенями, то тогда можно акцентировать губы какими-нибудь сочными фруктовыми оттенками.

*Шкала Фитцпатрика – числовая шкала, основывается на классификации цвета кожи человека. Изобретена американским дерматологом Томасом Фицпатриком.