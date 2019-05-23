Названы вызывающие рак продукты

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал факторы, влияющие на рост раковых клеток.

На пресс-конференции, посвященной Дню диагностики меланомы, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн назвал то, что приводит к разрастанию раковых клеток.

"Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение – это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", – сообщает Андрей Каприн. Его слова цитирует телеканал 360°.

По словам Каприна, к этому списку прибавляется курение. При этом риск развития рака увеличивается в 30–50 раз. Легкие и другие важные органы курильщика находятся "под прицелом".

Как сообщает RT на русском, ранее ученые назвали список продуктов, вызывающих рак кишечника. Результаты исследования показали, что употребление около 76 г красного и переработанного мяса повышает риск заболевания. Выяснилось, что те, кто ел 21 г и менее, этому риску подвергались в меньшей степени.

По статистике российского Минздрава, в группу риска чаще всего попадают люди в возрасте от 70 до 79 лет. Среди мужчин высоким является процент заболевания раком легких, среди женщин – раком молочных желез.